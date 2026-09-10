Haaretz’in Netanyahu haberi İsrail’de krize dönüştü: Likud soruşturma istedi

27 Ekim'deki seçimler öncesinde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarında kan kaybettiği görülen Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, Haaretz'in haberinin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Açıklamada, haberin arkasında BAE'de bulunan Filistinli Muhammed Dahlan'ın olduğu öne sürülerek, Dahlan'ın Filistin seçimlerinde Hamas ile ortak liste kurduğu ve Gazze Şeridi'nde yönetimi ele geçirmek için "İsrail'in sağcı hükümetini devirmek istediği" iddia edildi.

Gadi Eisenkot, Yair Golan, Avigdor Liberman ve Arap partilerinden oluşan "zayıf sol" hükümetin Gazze'den çekilerek bölgeyi Dahlan'ın kontrolüne devredeceği savunulan açıklamada, haberi yayınlayan Shlomi Eldar'ın, Yair Golan'ın “Demokratlar” partisiyle bağlantılı haber sitesi için ödeme aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Golan'ın eski İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile BAE'yi "gizlice" ziyaret ettiği belirtilerek bu ziyaretin haberle ilgili olabileceği öne sürüldü ve "yabancı unsurlarla birlikte seçimlere müdahale girişimi" iddiasıyla Haaretz gazetesi, Shlomi Eldar, Şlomi Eldar, Ruth Yovel, Yair Golan ve Demokratlar Partisi aleyhine soruşturma açılması talep edildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığı iddia edilmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, haberi ne doğrulamış, ne de yalanlamıştı; İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve BAE'nin Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyarmadığını öne sürerek bir bilgi varsa bunun istihbarat kanalları vasıtasıyla iletilmiş olabileceğini savunmuş ve topu, İsrail istihbarat kurumlarına atmıştı.

İsrail gazetesi Haaretz'in çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkililere dayandırdığı araştırma haberinde, BAE liderinin, Eylül 2023 sonunda Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Doğrudan Al Nahyan'ın danışmanına atıfta bulunulan ve telefon görüşmesi hakkında 3 üst düzey yabancı yetkiliye bilgi verildiği belirtilen haberde, BAE liderinin İsrail Başbakanı'na, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'e büyük çaplı bir saldırı planladığı uyarısında bulunmasına rağmen Netanyahu'nun bu bilgiyi güvenlik yetkililerine aktarmadığı ve herhangi bir önlem almadığı ileri sürülmüştü.

Haberde, Al Nahyan'ın Netanyahu'ya, Sinvar'ın İsrail'de kan dökülmesine yol açacak muhtemel eyleminin, bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki Abraham Anlaşmaları'na zarar verebilecek çapta olduğu uyarısında bulunduğu savunulmuştu.