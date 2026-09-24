Hackerlar FBI çalışanlarının verilerini ele geçirdiğini iddia etti

ABD iç istihbarat teşkilatı FBI tarafından yapılan açıklamada, “FBIjobs.gov'u etkileyen yetkisiz faaliyetlere ilişkin iddialardan haberdarız ve konuyu soruşturuyoruz” denildi.

Siber korsan yapılanması ShinyHunters, karanlık ağdaki sitesinde yayımladığı açıklamada ve Reuters ile yaptığı çevrimiçi görüşmede, saldırının FBI'ın Mayıs 2026'da grup hakkında yayımladığı uyarıya yanıt olarak gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

FBI söz konusu uyarıda ShinyHunters'ın kullandığı yöntemleri açıklamış ve grubun hedef aldığı kişi ve kuruluşlara fidye ödememeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

"VERİLERİ ELİMİZDE"

ShinyHunters'ın iddiasına göre, ele geçirilen bilgiler yalnızca FBI personeliyle sınırlı değil.

Grup, “neredeyse tüm FBI ajanlarına ve FBI'da çalışmak için başvuru yapan kişilere” ait verileri çaldığını öne sürdü.

ShinyHunters, iddiasına kanıt olarak FBI'ın iş ilanları sitesinin tahrif edildiğini gösterdiğini söylediği bir ekran görüntüsü ile yaklaşık 5 bin FBI ajanına ait olduğunu iddia ettiği bilgileri paylaştı. Hackerlar bu verilerin, ellerindeki çok daha büyük veri setinin yalnızca küçük bir örneği olduğunu savundu.

Reuters, ekran görüntüsünün gerçekliğini bağımsız olarak doğrulayamadı. Ancak FBI'ın iş ilanları sitesinde gerçekten de kesinti yaşandığı görüldü.

Salı günü sitede yayımlanan mesajda hem FBI'ın iş portalının hem de “Special Agent Applicant Portal” adlı özel ajan başvuru sisteminin kullanılamadığı belirtildi.

EV ADRESLERİ DE VAR

Reuters'ın incelediği örnek veri setinin içeriği ise olayın boyutuna ilişkin ciddi soru işaretleri yarattı.

Verilerde FBI ajanlarının isimleri, ev adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve görev bilgileri yer alıyordu. Bazı kayıtlarda ajanların aile üyelerinin isimlerinin de bulunduğu görüldü.

Reuters, verilerin gerçekliğini kısmen doğrulayabildi.

Haber ajansı, sosyal güvenlik numaraları dahil bazı bilgileri kredi bürosu kayıtları ve karanlık ağ istihbarat şirketi District 4 Labs tarafından muhafaza edilen daha önce sızdırılmış veri setleriyle karşılaştırdı.

Aralarında FBI Direktörü Kash Patel'in de bulunduğu en az 10 vakada bilgilerin mevcut kayıtlarla eşleştiği belirlendi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak da veri setinde bulunan bazı görev tanımlarının doğru olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Reuters, söz konusu verilerin nereden elde edildiğini kesin olarak belirleyemedi. Dolayısıyla bilgilerin hackerların iddia ettiği gibi doğrudan FBI'ın iç sistemlerinden çalınıp çalınmadığı henüz doğrulanmış değil.

ESKİ FBI YETKİLİSİNDEN UYARI

Eski FBI yetkilisi Cynthia Kaiser, ShinyHunters'ın iddia ettiği türden veri ihlallerinin 'son derece zararlı' olabileceğini söyledi.

Kaiser'e göre, suç örgütleri bu tür kişisel bilgileri, kendilerini soruşturan FBI görevlilerinin kimliklerini açığa çıkarmak veya üzerlerinde baskı kurmak amacıyla kullanabilir.

Şu anda siber güvenlik şirketi Halcyon'da kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Kaiser, 2016 yılına ait eski bir veri sızıntısındaki bilgilerin bile bugün hâlâ zaman zaman FBI ajanlarını taciz etmek amacıyla kullanıldığını belirtti.

Kaiser durumu şu sözlerle özetledi:

“Bu bilgiler bir kez çalındığında sonsuza kadar kullanılıyor.”

SHINY HUNTERS KİMDİR?

ShinyHunters, son yıllarda adını büyük ölçekli veri ihlalleri ve dijital şantaj operasyonlarıyla duyuran hacker gruplarından biri.

Grup yakın dönemde, Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar Games'ten milyonlarca kurumsal kaydı çaldığını öne sürdü.

ShinyHunters ayrıca mayıs ayında eğitim platformu Canvas merkezli bir siber saldırıyla ilişkilendirildi. Saldırı ABD'deki okullarda geniş çaplı aksamalara yol açtı.

Eylül ayında ise yapay zeka şirketi Anthropic, ShinyHunters bağlantılı hackerların şirketin yapay zeka araçlarını kullanmaya çalıştığını tespit ettiğini açıkladı.

Grup son olarak başka bir büyük siber suç yapılanması olan cl0p ile açık bir çatışmaya girdi. ShinyHunters, pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamada cl0p'a karşı “savaş başlattığını” duyurdu.

İki büyük siber suç grubunun kamuoyu önünde hesaplaşmaya girişmesi, yeraltı hacker dünyasında nadir görülen bir gelişme olarak değerlendirildi.