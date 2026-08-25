Haiti’de kanlı gece: Çete saldırısında 47 kişi yaşamını yitirdi

Ulusal basında yer alan habere göre, başkente bağlı Kenscoff beldesinde "Viv Ansanm" adlı çete tarafından pazar gecesi silahlı saldırı düzenlendi.

Gazette Haiti haber portalının muhabiri, saldırganların belde merkezinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı, evleri ateşe verdiği ve çok sayıda kişiyi kaçırdığı saldırıların ardından Kenscoff sokaklarında 43 ceset gördüğünü aktardı.

Güvenlik güçlerinin çete saldırısını püskürtmesinin ardından bölgedeki operasyon sürerken, kurşunlanmış cesetlerin cadde ve sokaklarda bulunduğu belirtildi.

Kenscoff Belediye Başkanı Jean Massillon, yaşananları tam anlamıyla bir "katliam" olarak nitelendirerek "AlterPresse" ajansına yaptığı açıklamada, yerel makamların cesetlerin kaldırılması amacıyla adli makamlarla birlikte resmi tespit ve inceleme işlemlerini yürüttüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisinin (BINUH) verilerine göre, ülkedeki şiddet olayları 2026'nın ilk çeyreğinde (ocak-mart) en az 1642 kişinin ölümüne, 745 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Bu bilançoya, 29-31 Mart'ta Aşağı Artibonite bölgesindeki 16 yerleşim yerinde 72 saat içinde 83 kişinin öldürüldüğü toplu katliamların dahil olduğu kaydediliyor.