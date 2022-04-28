Haiti'de çete çatışmaları: 20 ölü, 24 yaralı

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:51

Haiti Sivil Savunma Ajansı, 24 Nisan'da başkentin 4 bölgesinde çeteler arasında çatışmalar başladığını açıklamıştı. Ajans, şiddetin artabileceği, ölü sayısının yükselebileceği uyarısında bulunurken siyasileri kamu düzenini sağlamaya çağırmıştı.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de çeteler arasındaki şiddet olayları nedeniyle 24 Nisan'dan bu yana en az 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Çeteler arası güç mücadelesinde en az 12 ev kundaklanırken bölgede binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ÇATIŞMALAR SUİKASTTEN SONRA ARTTI

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de suikasta uğramasının ardından ülkede çeteler arası güç mücadelesi arttı.

Şiddet dalgasının yayılmaya devam ettiği başkentin 4 bölgesindeki iş yerleri ve okullar geçici olarak kapatılırken, bölge halkı Belediye Başkanı'nın ofisi önünde güvenliğin sağlanması için gösteri yaptı.