Haiti'de çete çatışmaları: 20 ölü, 24 yaralı
Haiti'de çeteler arasındaki şiddet nedeniyle az 20 kişi öldü 24 kişi yaralandı.
Haiti Sivil Savunma Ajansı, 24 Nisan'da başkentin 4 bölgesinde çeteler arasında çatışmalar başladığını açıklamıştı. Ajans, şiddetin artabileceği, ölü sayısının yükselebileceği uyarısında bulunurken siyasileri kamu düzenini sağlamaya çağırmıştı.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de çeteler arasındaki şiddet olayları nedeniyle 24 Nisan'dan bu yana en az 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Çeteler arası güç mücadelesinde en az 12 ev kundaklanırken bölgede binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
ÇATIŞMALAR SUİKASTTEN SONRA ARTTI
Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de suikasta uğramasının ardından ülkede çeteler arası güç mücadelesi arttı.
Şiddet dalgasının yayılmaya devam ettiği başkentin 4 bölgesindeki iş yerleri ve okullar geçici olarak kapatılırken, bölge halkı Belediye Başkanı'nın ofisi önünde güvenliğin sağlanması için gösteri yaptı.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'kumpas' açıklaması
- 'Başlıyoruz...'
- Sultangazi'de 5 katlı binada yangın çıktı
- Yurttaşlar maske kararı hakkında ne düşünüyor?
- DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek
- Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu
- '80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim'
- Aleyna Ağgül davasında karar çıktı
- Dilendikleri paralar 'bebek arabasından' çıktı
- Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- CHP'den ilk açıklama geldi
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- 'Kusura bakmasınlar...'