Haiti'nin inşası için 600 milyon dolarlık fon sözü verildi
ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler, ağustosta Haiti'nin güney bölgesini vuran güçlü depremden altı ay sonra yüz binlerce insana ve ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak için 600 milyon dolarlık ek fon vaadinde bulundu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de Birleşmiş Milletler (BM) ile Haiti hükümeti tarafından düzenlenen konferansta ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler, yeniden inşa ve mağdur insanlara yardım vaadinde bulundu.
Konferansta Haiti'ye destek için 600 milyon dolarlık ek fon sözü verilirken 7,2 büyüklüğündeki depremden sonra ülkenin yeniden inşası için gerekli olan 2 milyar dolara hala ulaşılamadı.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, 2 milyar doların "göz korkutucu" olduğunu ancak Haiti'nin uluslararası desteğe çok ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, uluslararası topluma depremden hemen sonra gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederek özellikle kırsal bölgelerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.
Hükümetinin elindeki imkanlar çerçevesinde her şeyi yaptığını kaydeden Henry, yeniden inşa sürecini başlatmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.
YENİDEN İNŞA İÇİN YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR
Depremde tahminen 2 bin 200 kişi ölmüş, 130 binden fazla ev ve 1250 okul yıkılmış veya ciddi hasar görmüştü.
Hükümet, konut dahil olmak üzere sosyal hizmet sektörü için 1 milyar dolardan fazla, eğitim için 400 milyon dolar, gıda güvenliği için 55 milyon dolar ve sağlık ihtiyaçları için 32 milyon dolardan fazla paraya ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.
Yetkililer, ulaşım altyapısı için 142 milyon dolar, tarım için 41 milyon dolar ve su ve sanitasyon için de 11 milyon dolar gerektiğini söylüyor.
Tüm bu masraflar yaklaşık 2 milyar doları buluyor.
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