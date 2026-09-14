Halep, Haseke, İdlib... Suriye'de halk akaryakıt zamları için sokağa çıktı: Yolları kapattılar

Suriye Enerji Bakanlığının, benzine yüzde 28, dizele yüzde 40 ve ev tipi tüp gaza yüzde 8,8 oranında zam yapmasının ardından Halep, Deyrizor, Haseke ve İdlib illerinde halk protesto düzenledi.

Söz konusu protestoların, ülkenin başına geçen cihatçı HTŞ yönetiminin etkili olduğu İdlib'te de olması dikkat çekti.

Zam kararının hükümet tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep eden protestocular, bazı yolları trafiğe kapatarak lastik yaktı.

Halep-Şam otoyolunu kesen göstericiler ateş yakarak ulaşımı aksattı. Benzer eylemler Deyrizor, El Bab, Rakka ve Haseke gibi şehirlerde de kaydedildi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Yabancı Medya Birimi, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, zammın gerekçesini küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma, rafinaj kapasitesi üzerindeki baskı ve ithalata yüksek bağımlılık olarak gösterdi.

Bakanlık verilerine göre, ithal petrol ürünleri ve doğalgazı temin etmenin maliyeti günlük yaklaşık 25,2 milyon dolara, aylık ise 755,6 milyon dolara ulaştı.

Bakanlık, Suriye’nin günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varil olduğunu, ancak üretilen petrolün yüzde 75’inden fazlasının ağır ham petrol olması nedeniyle mevcut rafinerilerin iç piyasanın ihtiyaç duyduğu ürün karmasını karşılayamadığını belirtti.

"ULUSLARARASI MALİYETLER DÜŞERSE FİYATLAR TEKRAR DÜŞÜRÜLECEK"

Bu kapsamda Baniyas Rafinerisi'nde kapsamlı bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtilen açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla rafinerinin kapasitesinin günlük 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yeni akaryakıt fiyatlarının kalıcı olmadığı vurgulanan açıklamada, "Fiyatlandırma mekanizması maliyetlerdeki değişimleri her iki yönde de yansıtacak şekilde tasarlandı. Uluslararası maliyetler düşerse fiyatlar tekrar düşürülecek" denildi.

Suriye’de 8 Aralık 2024 sabahı, 61 yıllık Baas yönetimi sona ermiş, Ebu Muhammed El Colani kod adlı cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara, ülkenin başına geçmişti.