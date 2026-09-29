Hamaney’den ABD’ye Hürmüz resti: Ağır darbeler aldılar

Geçen mart ayında babasının yerine geçen ve o tarihten bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Hamaney’in açıklaması, İran devlet televizyonu tarafından yayımlandı.

Hamaney, mesajında ABD’nin adını doğrudan anmadan, “Bugün, cesur savaşçılarımız ve Hürmüz Boğazı’nın muhafızları tarafından ağır darbeler aldıktan sonra düşmanlar artık Arap Denizi’nin ötesine geçmeye cesaret edemiyor” ifadelerini kullandı.

İranlı lider, “Ne zaman bunu göze alsalar, elde ettikleri tek sonuç kendilerine zarar vermek oldu. Arap Denizi’nin de onların varlığından kurtulacağı gün uzak değil” dedi.

İran kıyılarına ve Hürmüz Boğazı’na ulaşmak isteyen gemiler, Arap Yarımadası ile Hindistan arasında uzanan Arap Denizi’nden geçiyor.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip deniz yollarından biri olarak öne çıkıyor. Savaş öncesinde dünya hidrokarbon ticaretinin yaklaşık beşte birinin bu güzergâhtan geçtiği belirtiliyor.

İRAN BOĞAZI KAPATTI, ABD ABLUKA UYGULADI

İran, 28 Şubat’ta savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Bu gelişmenin ardından küresel petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

ABD ise İran’ın hamlesine karşılık olarak İran limanlarına abluka uygulamaya başladı.