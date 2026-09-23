Hamas'ın mali işler sorumlusunun öldürüldüğü iddia edildi

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda Hamas'ın üst düzey mali yetkililerinden Muhammed Ebu Alvan'ın öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu ve Şin Bet tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz, Ebu Alvan'ın Hamas'ın mali işler biriminin başında bulunduğunu savundu.

Katz, operasyona ilişkin açıklamasında İsrail ordusu ve Şin Bet'in faaliyetlerini överken, Hamas'ın yöneticileri ve üyelerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Katz, Hamas'ın finansman kaynaklarını ve altyapısını hedef almayı sürdüreceklerini ifade ederek, örgütün yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Reuters'ın yerel sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Han Yunus'un batısında bir araca düzenlenen İsrail saldırısında Muhammed Ebu Alvan ile Usame Ebu Hater yaşamını yitirdi. Saldırıda iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hamas'tan Ebu Alvan'ın ölümü ve İsrail'in kendisine ilişkin açıklamaları konusunda henüz bağımsız olarak doğrulanmış bir açıklama gelmedi.