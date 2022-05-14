Hamas'tan İsrail'e karşı "Birleşik Saha Komutanlığı" çağrısı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:29

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail polisinin, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesine katılanlara yönelik sert müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsmail Heniyye, İsrail ile mücadeleye öncülük edecek "birleşik saha komutanlığı" kurulması çağrısında bulundu.

Heniyye açıklamada, "Bir şehidin (Şirin) cenazesinden ve Filistin bayrağının yükselmesinden korkan bir varlık bizim topraklarımızda yaşayamaz. İşgalle mücadeleye öncülük edecek birleşik bir saha komutanlığının hızlı bir şekilde oluşturulması için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Heniyye ayrıca, "gazeteci Ebu Akile'nin hayattayken İsrail'in suçlarını ifşa ettiği gibi bugün de cenazesinde bu varlığın vahşetini bir kez daha gözler önüne serdiğini" vurguladı.

HAMAS'TAN FİLİSTİN YÖNETİMİNE ÇAĞRI

İsmail Heniyye, Filistin yönetimine de "İsrail ile güvenlik iş birliğinden ve Oslo Anlaşması'ndan çekilme" çağrısı yaparak, kararlı ve stratejik kararların uygun olduğu yeni bir aşamada bulunduklarını kaydetti.

Heniyye, çağrısını yaptığı birleşik saha komutanlığının mahiyetine ilişkin detay vermedi.