Hamsterları öldürüp 'eğlenmek' istediler: Yazışmalar ortaya çıktı

Japonya’da bir lise çalışanı, yaklaşık 30 hamsterı öldürdüğü gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Polis, şüphelinin benzer başka olaylara karışıp karışmadığını araştırıyor.

Japon polisinin açıklamasına göre, ülkenin kuzeyindeki bir lisede çalışan şüphelinin, çiftlere yönelik kısa süreli konaklama hizmeti veren bir otelde iki kadınla birlikte hareket ettiği belirlendi.

Miyako Polis Şefi Hiroyuki Nasu’nun AFP’ye verdiği bilgiye göre şüpheli, mart ayı sonunda yaklaşık 30 hamsterın öldürülmesiyle bağlantılı olarak pazartesi günü gözaltına alındı.

Polis, olayın 20 yaşındaki bir kadının yardımıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü. Yetkililer, hamsterların herhangi bir gerekçe olmaksızın öldürüldüğünü belirtti.

TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER VE MESAJLAR ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelinin cep telefonuna el konuldu. Polis, telefonda hamsterların öldürüldüğü anlara ait görüntüler ile şüphelinin 20 yaşındaki kadınla yaptığı yazışmaları tespit etti.

Yetkililere göre mesajlar, eylemin önceden planlandığını gösteriyor. Yazışmalardan birinde, “Hamsterları nerede öldürüp eğleneceğiz?” ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Şüphelinin daha önce de benzer bir olay nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Polise göre şüpheli, şubat ayında yaklaşık 20 hamsterın öldürülmesiyle bağlantılı olarak temmuz ayında gözaltına alınmıştı. Bu olayda da 19 yaşındaki bir kadının kendisine yardım ettiği öne sürüldü.

İKİ KADIN DA GÖZALTINDA

Polis, olaylarla bağlantılı olduğu belirtilen 19 ve 20 yaşındaki iki kadının da gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, şüphelinin başka hayvanların öldürüldüğü benzer olaylara karışıp karışmadığının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.