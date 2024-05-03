Hastalarını yüksek dozda insülinle öldürdü: Rekor hapis cezası aldı!

ABD'de çok sayıda hastaya ölümcül veya ölümcül olabilecek dozlarda insülin uygulayan bir hemşire, gerçekleştirdiği üç cinayeti ve diğer suçlamaları kabul ederek, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:04
Hastalarını yüksek dozda insülinle öldürdü: Rekor hapis cezası aldı!
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ABD'de çok sayıda hastaya ölümcül veya ölümcül olabilecek dozlarda insülin uygulayan 41 yaşındaki Heather Pressdee adındaki hemşire, çıkarıldığı mahkemede üç kez müebbet hapis cezasına ve 380 ila 760 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 

Savcılar, Pressdee'nin 2020 ve 2023 yılları arasında görev yaptığı dört ilçedeki beş sağlık tesisinde yaşayan en az 17 hastanın ölümünde rol oynadığını savundu.

Pressdee'nin ölümüne neden olduğu 22 kurbanın yaşları 43 ile 104 arasında değişiyordu. Yetkililer, iş arkadaşlarının Pressdee'nin davranışlarını sık sık sorguladığını ve hastalarını sık sık küçümsediğini ve onlar hakkında aşağılayıcı yorumlar yaptığını söylediğini belirtti.

İdam cezasıyla karşı karşıya kalabilecek olan Pressdee, üç kez birinci derece cinayet ve 19 kez cinayete teşebbüs suçlarını kabul etti.

Pressdee, Mayıs 2023'te iki bakımevi hastasını öldürmek ve üçüncüsünü yaralamakla suçlandı. Soruşturmanın ilerlemesi üzerine hakkında düzinelerce suçlama daha yapıldı. Şubat ayında avukatlarıyla tartıştığı bir duruşma sırasında, suçunu kabul etmek istediğini belirtti.

Savunmasını yaparken çok az konuşan Pressdee, çoğu soruya tek bir kelimeyle yanıt verdi. Avukatlarından biri neden suçunu kabul ettiğini sorduğunda Pressdee "Çünkü ben suçluyum" yanıtını verdi.

Mahkemede söz alan bazı kişiler, Pressdee'ye "yanlışlıkla Tanrı'yı oynamaya çalıştığını" söyleyerek, kurbanlarından bazılarının yaşlı ya da çok hasta olmasına rağmen hiçbirinin ölmeye hazır olmadığını belirtti. Pressdee'nin, mahkemede kendisini suçlayan kişilere karşı sessiz kaldığı belirtildi.

Bir kişi, Pressdee hakkında, "O hasta değil. O deli değil. O şeytanın kişileşmiş hali. Babamı öldürdüğü sabah ben de Şeytan'ın yüzüne baktım" dedi.

Pressdee'nin hemşirelik lisansı, ilk suçlamaların yapılmasından kısa bir süre sonra, geçen yılın başlarında askıya alındı.


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