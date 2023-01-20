Hastanede bomba paniği

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 16:47

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 16:48

İngiltere'nin Leeds kentinde, St. James's Üniversite hastanesi bahçesinde "şüpheli bir paket" ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine hastaneye gelen terörle mücadele ekipleri, olay yerindeki hastaları hızla tahliye etti.

Hastane Tıbbi Direktörü Stephen Bush, "Güvenliği sağlamak için binanın bazı bölümlerinin boşaltılması gerekti" açıklamasında bulundu.

The Mirror gazetesinin haberine göre polis, olayla ilgili olarak Leeds kentinde yaşayan 27 yaşında bir erkeğin tutuklandığını bildirdi.

Polis, bomba imha uzmanlarının olay yerinde olduğunu ve hastane acil servisinin açık kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Hastanenin Lincoln Kanadında yatan bir hasta, hastanenin arkasında iki "bomba" bulunduğunu iddia etti. Ancak hastanın verdiği bilgi henüz kadar doğrulanmadı.