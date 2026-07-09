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Havada korkunç olay! Pilot 'ne yapman gerektiğini biliyorsun' dedi, uçaktan atlayarak intihar etti

Havada korkunç olay! Pilot 'ne yapman gerektiğini biliyorsun' dedi, uçaktan atlayarak intihar etti

9.07.2026 20:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Havada korkunç olay! Pilot 'ne yapman gerektiğini biliyorsun' dedi, uçaktan atlayarak intihar etti

42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo Arjantin'in merkezindeki Toledo kentinde hareket halindeki uçağın kapısından atlayarak hayatını kaybetti. Uçakta bulunan Betazzo'nun öğrencisini kendisine "Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et" dediğini aktardı. İşte ayrıntılar...
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Arjantin'in başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre, 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo Arjantin'in merkezindeki Toledo kentinde hareket halindeki uçağın kapısından atlayarak hayatını kaybetti.

CNN'in aktardığına göre, Bertazzo, 22 yaşındaki öğrencisi Rosario ile birlikte Cessna 150 tipi eğitim uçağında bulunuyordu.

Rosario, eğitmeninin kendisine, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et" dedikten sonra kulaklığını ve emniyet kemerini çıkardığını, uçağın kapısını açarak kendisini boşluğa bıraktığını söyledi.

Bertazzo'nun görev yaptığı Flying Parrot Córdoba Uçuş Okulu'nun yöneticisi Eduardo Álvarez "Bu trajik kararı, yanında başka bir kişi varken uçakta verdi. Bunu düşünmek veya anlamak imkansız, ama insan zihni çok karmaşık. Böyle bir şeyin yaşanmasına şaşırdık" dedi.

Arjantin Savcılığı, Bertazzo'nun ölümüne ilişkin olayın tüm yönleriyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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