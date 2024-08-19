Havada tehlikeli yakınlaşma: Suriye'de karşı karşıya geldiler!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:30

Güncelleme: 19.08.2024 - 10:30

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'deki Muhalif Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Ignasyuk, ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağının Suriye'de bir Rus savaş uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığını söyledi.

Ignasyuk, “17 Ağustos sabahı koalisyon güçlerine ait bir F/A-18 avcı bombardıman uçağı Suriye üzerinde planlı bir uçuş yapan Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait bir An-30 uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Olay Humus vilayetindeki al-Tanf bölgesi üzerinde yaklaşık 6,700 metre yükseklikte meydana geldi” dedi.

Ignasyuk, “Rus pilotun yüksek profesyonellik sergilediğini ve çarpışmayı önlemek için zamanında tedbir aldığını” kaydetti.

Ignasyuk ayrıca, koalisyona ait üç çift F-15 ve bir çift Typhoon savaş uçağı, iki çift F/A-18 savaş bombardıman uçağı ve üç çift A-10 Thunderbolt saldırı bombardıman uçağının gün içinde El Tanf bölgesinde Suriye hava sahasını 18 kez ihlal ettiğini söyledi.