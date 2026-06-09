Havana’dan alarm: ABD’nin üç aşamalı Küba planı

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD’nin ülkesine karşı üç farklı senaryoyu değerlendirdiğini öne sürdü.

Díaz-Canel, bu senaryoların ekonomik baskıyla toplumsal patlama yaratmak, Küba ekonomisinin kontrolünü ele geçirmek ya da askeri saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.

İspanyol haber sitesi El Diario'ya konuşan Díaz-Canel, ilk senaryonun ekonomik baskı yoluyla ülkede toplumsal bir patlama yaratmak olduğunu belirtti.

Küba lideri, bu yolla Washington’un “insani yardım” gerekçesiyle ülkeye müdahale zemini oluşturmayı hedeflediğini savundu.

Díaz-Canel’e göre ikinci senaryo ise “maksimum baskı” kampanyası eşliğinde yürütülecek bir diyalog süreci.

Küba lideri, bu yöntemin amacının Küba ekonomisinin kontrolünü ele geçirmek ve ülkedeki siyasi sistemi değiştirmek olduğunu ileri sürdü.

Díaz-Canel, üçüncü senaryonun ise doğrudan askeri saldırı olduğunu ifade etti. Küba lideri, bu değerlendirmelerin Havana tarafından uydurulmadığını, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklamalarına dayandığını söyledi.

ABD-KÜBA HATTINDA GERİLİM

ABD ile Küba arasındaki gerilim, ocak ayından bu yana petrol ablukası, yaptırımlar ve Kübalı yetkililere yönelik adımlarla tırmanmıştı.

Trump yönetimi, Florida’ya yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Küba’yı ABD’nin “ulusal güvenliği” için “istisnai tehdit” olarak nitelendiriyor. Buna karşın iki ülke, diplomatik temasların sürdüğünü belirtiyor.

Díaz-Canel, Küba’nın bu ihtimallere karşı savunmaya hazırlanması gerektiğini belirterek, ülkenin “herhangi bir sürprize” ve “yenilgiye” izin vermemesi gerektiğini söyledi.