Hindistan’da gençlik isyanı büyüyor: 'Hamam Böceği' hareketi hükümetle masada

Hindistan’da kendisini “Hamam Böceği” (CJP) olarak adlandıran gençlik hareketinin liderleri, ulusal sınavlardaki soru sızıntıları nedeniyle hükümetle yaşanan gerilimi çözmek amacıyla cuma günü görüşme gerçekleştirecek.

CJP Sözcüsü Saurav Das, hükümet yetkilileriyle yapılacak görüşmenin tarafsız bir noktada düzenleneceğini belirtti. Das, hükümetin görüşmeye açık bir tutumla gelmesini beklediklerini ifade ederek taleplerini ayrıntılı biçimde anlatacaklarını söyledi.

Görüşmelere rağmen ülke genelindeki protestoların süreceğini vurgulayan Das, “Geri adım atmıyoruz. Gerçek uyanış tabandan başlar ve bizim de ihtiyacımız olan budur” dedi.

Görüşme kararı, aktivist Sonam Wangchuk’un 26 gündür sürdürdüğü açlık grevine son vermesinden saatler sonra açıklandı. Bu gelişme, taraflar arasında bir uzlaşma ihtimalinin doğduğu yönündeki beklentileri artırdı.

Gençlerin öncülük ettiği gösteriler, Başbakan Narendra Modi’nin 2014’te göreve gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük gençlik hareketi olarak değerlendiriliyor. Muhalefet partileri de protestocuların taleplerine destek verirken, bu hafta başlayan parlamentonun muson dönemi oturumlarında protesto eylemleri düzenledi.

EĞİTİM BAKANININ İSTİFASI İSTENİYOR

Başkent Yeni Delhi’deki Jantar Mantar bölgesinde toplanan göstericiler, sınav sistemindeki usulsüzlüklerin sorumluluğunun üstlenilmesi gerektiğini belirterek Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan’ın istifasını talep ediyor.

Göstericilerden Sudesh Singh, Pradhan görevden alınana kadar eylemleri sürdüreceklerini belirterek, “Burada durursak çocuklarımızın geleceğinden taviz vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Hükümetten görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama yapılmazken, üst düzey bir bakan hükümetin gerekli olduğu sürece diyaloğa açık olduğunu ve “itibar meselesi yapmayacağını” söyledi.

CJP’nin protestoları başlangıçta sosyal medyada başlatılan hiciv içerikli bir kampanya olarak ortaya çıktı ve yalnızca birkaç yüz gencin katılımıyla başladı.

Ancak mayıs ayında yaklaşık 2 milyon öğrenciyi etkileyen ulusal tıp fakültesi giriş sınavının soru kağıtlarının sızdırılması nedeniyle iptal edilmesinin ardından hareketin sosyal medyadaki takipçi sayısı milyonlara ulaştı.

Pazartesi günü on binlerce gösterici, yürüyüş yasağını ihlal ederek parlamentoya doğru ilerledi. Polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği gösterilerde çatışmalar yaşandı. Çarşamba gecesi ise Yeni Delhi’nin merkezindeki eylem alanında 10 binden fazla kişinin toplanmasının ardından yeniden şiddet olayları bildirildi.

Analistler, hareketin hızla büyümesinin gençler arasındaki işsizlik, sınavlarda yaşanan usulsüzlükler ve gelecek kaygısının bir sonucu olduğunu belirtiyor.

METRO İSTASYONLARI KAPATILDI, İNTERNET KESİLDİ

Yetkililer perşembe günü protestoların yoğunlaştığı Yeni Delhi merkezinde 16 metro istasyonunu kapattı, mobil internet hizmetlerini kısıtladı ve bazı ticari faaliyetleri durdurdu.

Delhi Metro Rail Corporation, cuma sabahından itibaren 17 istasyonun ikinci bir duyuruya kadar yeniden kapatılacağını açıkladı. Böylece metro sistemi bu hafta üçüncü kez geniş çaplı olarak durdurulmuş oldu.

Bölgede mobil internet erişimi de cuma sabahı yeniden aksadı. Bölgedeki gazeteciler bağlantının yer yer tamamen kesildiğini bildirdi.

HÜKÜMET YASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Başbakan Modi, federal kabinenin cuma günü toplanarak sınav sorularını sızdıran kişilere yönelik cezaların artırılmasını öngören yasa taslağını görüşeceğini açıkladı. Tasarının kısa sürede parlamentoya sunulması planlanıyor.

Protestocular ise bu öneriyi yeterli bulmadı. Göstericiler, yalnızca sorumluların cezalandırılmasının yeterli olmayacağını, sınav sisteminin sızıntıları önleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Analistler, Sri Lanka, Bangladeş ve Nepal’de gençlerin öncülük ettiği sokak hareketlerinin son yıllarda hükümetlerin düşmesine yol açtığını anımsatarak Modi yönetiminin protestocuların kaygılarını somut adımlarla gidermesi gerektiğini belirtiyor.

Hindistan’da genel seçimlerin Nisan 2029’a kadar yapılması beklenmezken, Uttar Pradeş, Gujarat ve Pencap gibi önemli eyaletlerde gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde hükümet karşıtı tepkinin sonuçları etkileyebileceği değerlendiriliyor.