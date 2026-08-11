Hindistan’da gençlik isyanı: Sokaklar savaş alanına döndü

Hindistan’ın en yoksul eyaletlerinden Jharkhand’ta, kamu personeli alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına tepki gösteren binlerce genç, eyalet meclisine yürüdü. Polis, barikatları aşmaya çalışan göstericilere tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi’de haftalardır devam eden kamu personeli alımı protestoları büyüdü. Kamu sınavlarında soru sızıntısı, kopya ve usulsüzlük yapıldığını savunan binlerce genç, eyalet meclisine doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde bayraklarla ilerleyen göstericilerin polis barikatlarını aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis ayrıca bazı göstericilere copla müdahale etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre çıkan olaylarda hem göstericiler hem de polis memurları yaralandı. Yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

“BARIŞÇIL PROTESTOYA COPLA KARŞILIK VERİLDİ”

Göstericilerden Piyush Kumar Soni, polis müdahalesine tepki göstererek, “Coplu müdahale barbarcaydı. Barışçıl şekilde protesto ediyorduk ancak hükümet bize coplarla karşılık verdi” dedi.

Protestocular, kamuya personel alım sınavlarında yaşandığı öne sürülen usulsüzlüklerin Hindistan’ın önde gelen soruşturma kurumu CBI tarafından araştırılmasını talep ediyor.

Gençler, ancak bağımsız bir soruşturmayla sınavlardaki soru sızıntısı, kopya ve diğer usulsüzlük iddialarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılabileceğini savunuyor.

Yüksek işsizliğin uzun süredir önemli bir sorun olduğu Jharkhand’ta kamu kadroları gençler için en fazla talep gören iş alanlarının başında geliyor.

İş güvencesi, sağlık ve emeklilik hakları sağlayan kamu görevleri için yüz binlerce aday yarışıyor. Çok sayıda genç ise bu sınavlara hazırlanmak için yıllarını harcıyor.

Eyalette yakın zamanda yapılan bir personel alımında 2 bin 25 kadro için yaklaşık 640 bin başvuru yapıldı. Başka bir sınavda ise yalnızca 510 kişilik kadro için 322 binden fazla aday yarıştı.

HÜKÜMET GÖRÜŞME ÇAĞRISI YAPTI

Muhalefetteki Kongre Partisi ile ittifak halindeki bölgesel bir partinin yönettiği Jharkhand hükümeti, protestoları görüşmeler yoluyla sona erdirmeye çalışıyor.

Eyalet yetkilileri, göstericilerin taleplerinin büyük bölümünün kabul edildiğini ve yeni görüşmelere açık olduklarını açıkladı.

Kongre lideri Rahul Gandhi de polisin müdahalesine tepki gösterdi. Gandhi, öğrencilerin barışçıl protesto hakkı bulunduğunu belirterek sorunların ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini söyledi.

SINAV SKANDALI ÜST DÜZEY İSTİFALARI GETİRDİ

Kamu sınavlarına ilişkin usulsüzlük iddiaları daha önce de Jharkhand yönetiminde krize yol açtı.

Jharkhand Kamu Hizmeti Komisyonu’nun eski başkanı, sınavlardaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle gözaltına alınırken, komisyonun üç üyesi de görevlerinden istifa etti.

Protestolar, Hindistan’daki gençler arasında kamu sınavlarına duyulan güvensizliğin yanı sıra işsizlik ve nitelikli iş olanaklarının yetersizliğine yönelik tepkinin de büyüdüğünü gösteriyor.

Hindistan nüfusunun yaklaşık üçte ikisini 35 yaşın altındakiler oluşturuyor.

Resmi verilere göre işsizlik oranı geçen yıl yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşirken, Azim Premji Üniversitesi’nin 2026 tarihli araştırmasına göre 15-25 yaş arasındaki üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 40’ı işsiz.