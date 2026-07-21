Hindistan'da hükümete Z kuşağı baskısı: 'Hamamböceği' hareketinden hükümete istifa çağrısı

Hindistan’da kendisini “Hamamböceği Halk Partisi” (CJP) olarak adlandıran gençlik hareketi, parlamentoya yürüyüş sırasında polisle yaşanan ve çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmaların ardından hükümet karşıtı protestolarını sürdüreceğini açıkladı.

Hareketin liderleri, gençlerin yeniden zarar görmemesi için parlamentoya bir kez daha yürümeyeceklerini bildirdi.

Delhi Polisi, pazartesi günü başkentte yaşanan olaylarda 118 güvenlik görevlisi ile 60 göstericinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 180 kişinin yaralandığını açıkladı. CJP yönetimi ise 150’den fazla protestocunun hastanelerde tedavi gördüğünü öne sürdü.

Görüntülerde polisin göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği görüldü.

Delhi ve çevresindeki kentlerden gelen binlerce kişi, pazartesi günü parlamentoya yürümek amacıyla bir araya geldi. Başlangıçta internette yapılan hiciv paylaşımlarıyla ortaya çıkan hareket, kısa sürede Başbakan Narendra Modi’nin üçüncü dönemindeki en büyük toplumsal meydan okumalardan birine dönüştü.

Özellikle Z kuşağından milyonlarca gencin destek verdiği hareket, mayıs ayında 2 milyondan fazla öğrenciyi etkileyen sınav sorularının sızdırılması nedeniyle Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan’ın istifasını talep ediyor.

Tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın sorularının sızdırılması üzerine öğrenciler yeniden sınava girmek zorunda kalmıştı. CJP, olayın eğitim sistemindeki köklü yolsuzluğun göstergesi olduğunu savunuyor.

Yerel basında, sınav sorularının sızdırılmasının ardından yaklaşık 12 öğrencinin yaşamına son verdiği iddia edildi.

70 GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

Delhi Polisi, pazartesi günkü olaylarda 70 göstericinin gözaltına alındığını ve haklarında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Polis, göstericilerin yürürlükteki yasaklama kararlarını kasıtlı olarak ihlal ettiğini ve “saldırgan, şiddet içeren ve kontrolsüz davranışlar” sergilediğini ileri sürdü.

Salı günü ise yaklaşık 500 gösterici, Delhi’nin merkezindeki Jantar Mantar protesto alanında yeniden toplandı. Hafif yağmur altında slogan atan göstericiler nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Bazı noktalarda paramiliter birlikler devriye gezerken, kurulan barikatlar trafikte aksamalara yol açtı.

CJP’nin kurucusu Abhijeet Dipke, gençlerin yeniden zarar görmesini istemedikleri için parlamentoya yapılması planlanan yürüyüşün iptal edildiğini açıkladı.

Dipke, özellikle erkek polislerin müdahalesine maruz kaldığını söylediği kadın göstericilerden özür dileyerek, “Polis gençlere yeniden zarar vereceği için bir daha yürümeyeceğiz” dedi.

Göstericilerden Sahil Singh ise polisin protesto alanına zarar verdiğini ve katılımcıları darbettiğini savundu. Singh, Eğitim Bakanı Pradhan’ın istifasını istediklerini belirterek sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

HÜKÜMETLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

CJP, Sağlık Bakanı J.P. Nadda’nın pazartesi günü hareketin iki temsilcisiyle yaptığı görüşmenin ardından talepleri hükümet içinde değerlendirmek için süre istediğini açıkladı.

Hareketin talepleri arasında 28 Haziran’da açlık grevine başlayan ve daha sonra hastaneye götürülen aktivist Sonam Wangchuk’un serbest bırakılması, Eğitim Bakanı Pradhan’ın istifası ve sınav skandalının ardından yaşamına son veren her öğrencinin ailesine 10 milyon rupi tazminat ödenmesi bulunuyor.

Parlamento İşleri Bakanı Kiren Rijiju ise görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, müzakere sürecinde ortamın gerilmemesi gerektiğini söyledi.

CJP’nin kısa sürede kazandığı destek, Hindistan’daki gençlerin sınav skandalları, işsizlik ve fırsat eşitsizliği gibi sorunlara yönelik tepkisini de gözler önüne serdi.

Geçen ay Eğitim Bakanı Pradhan’ın istifası talebiyle oturma eylemi başlatan harekete bazı muhalefet temsilcileri ve sosyal medya fenomenleri de destek verdi.