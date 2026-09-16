Hindistan ile Pakistan hattında yeni gerilim: Savaş gemileri çarpıştı

Hindistan ile Pakistan arasında denizde yaşanan çarpışma, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden yükseltti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Donanmasına ait bir geminin Hint savaş gemisiyle çarpışmasının ardından Pakistan’ın Yeni Delhi’deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak resmi protestoda bulundu.

Hindistan kaynaklarına göre olay, 15 Eylül akşamı Umman Denizi’nde uluslararası sularda meydana geldi.

Rutin gözetleme görevi yürüten Hint Donanmasına ait ön cephe savaş gemisine Pakistan Donanmasına ait bir geminin yüksek hızla yaklaştığı ve yapılan manevranın ardından iki geminin çarpıştığı öne sürüldü.

Çarpışmada ciddi bir hasar meydana gelmediği bildirildi. Pakistan yönetimi ve ordusu ise olayla ilgili ilk aşamada kamuoyuna açıklama yapmadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan deniz unsurlarının davranışını “kabul edilemez ve profesyonellik dışı” olarak nitelendirdi.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan gemisinin hareketinin iki ülke arasında 1991’de imzalanan ve askeri tatbikatlar, manevralar ile birlik hareketlerini düzenleyen anlaşmaya aykırı olduğunu savundu.

GEMİLER ARASINDA EN AZ 3 DENİZ MİLİ KURALI

1991 tarihli anlaşmaya göre Hindistan ve Pakistan’a ait savaş gemileri ile denizaltıların, uluslararası sularda olası kazaları önlemek amacıyla birbirlerinden en az 3 deniz mili uzaklıkta bulunması gerekiyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistanlı diplomata askeri birliklerin gerekli özeni göstermesi ve iki ülke arasındaki anlaşmalara uyması gerektiğinin iletildiğini açıkladı.

Hindistan’ın İslamabad’daki en üst düzey diplomatına da Pakistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde benzer bir protestoda bulunması talimatı verildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkiler, Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle 2019’da maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü. Bu nedenle iki ülkenin başkentlerinde halen büyükelçi yerine maslahatgüzarlar görev yapıyor.

Hindistan ve Pakistan, 1947’de Britanya yönetiminden bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana üç büyük savaş yaşadı. Bu savaşların ikisinin merkezinde Keşmir anlaşmazlığı yer aldı.

GEÇEN YIL 4 GÜN SÜREN ÇATIŞMA YAŞANMIŞTI

Son olay, Hindistan ile Pakistan arasında Mayıs 2025’te yaşanan dört günlük yoğun askeri çatışmanın ardından iki ülke arasında yaşanan en dikkat çekici doğrudan askeri gerilimlerden biri oldu.

Geçen yıl iki taraf savaş uçakları, füzeler, insansız hava araçları ve topçu sistemleriyle karşılıklı saldırılar gerçekleştirmiş; onlarca kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalar ateşkesle sona ermişti.