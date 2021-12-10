Hindistan’da çiftçiler zafer yolunda

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Yerel basına yansıyan haberlere göre, çiftçiler üç tarım yasasının feshi için hazırlanan tasarının parlamentodaki oylamada kabul edilmesinin ardından gösterilerine ara verme kararı aldı. Çiftçi liderlerinden biri, “Bu, büyük bir zafer” dedi. Bir diğeri ise protestoları sona erdirmediklerini, ara verdiklerini belirtti. Hindistan hükümeti, Eylül 2020’de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren üç düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarına kazançlarını azaltacağı, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağı ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana’dan harekete geçen çiftçiler, protestolarını başkent Yeni Delhi’ye taşımıştı. Protestolara zaman zaman güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuştu.