Hindistan’da video çeken gence tren çarptı

Hindistan’da sosyal medya hesabına video yüklemek için raylarda yürüyen gence tren çarptı.

İHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 15:20
Hindistan’da video çeken gence tren çarptı
Abone Ol google-news

Hindistan’ın Telangana eyaleti Kazipet bölgesinde Ch Akshay Raj adındaki 17 yaşındaki genç, sosyal medya hesabına tren raylarında yürüdüğü bir video çekmek istedi. Hindistanlı genç, rayların kenarında yürüdüğü sırada arkadan gelen trenin kendisine çarpmasıyla yere yığıldı. Ch Akshay Raj, olayın ardından demiryolu çalışanlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu belirtildi.


Hindistan tren genç sosyal medya

  • İlgili Haberler

  • Yunanistan Türkiye'yi AB, BM ve NATO'ya şikayet etti Yunanistan Türkiye'yi AB, BM ve NATO'ya şikayet etti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler