Hindistan'dan 'tahıl ve yakıt kıtlığı' çıkışı: Gelişmekte olan ülkeler için büyük endişe kaynağı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna-Rusya savaşı ve Covid-19 salgınının küresel tedarik zincirleri üzerinde büyük bir etki yarattığını söyledi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çevrim içi olarak katıldığı 7. Doğu Ekonomik Forumu'nda,, Hindistan'ın özellikle enerji ve kok kömürü alanlarında Rusya ile iş birliğini artırmaya istekli olduğunu söyledi.
Narendra Modi, Rusya-Ukrayna savaşı ve salgının küresel tedarik zincirleri üzerinde büyük etkisi olduğunu belirterek, "Günümüzün küreselleşen dünyasında dünyanın bir yerindeki olaylar tüm dünyayı etkiliyor. Ukrayna çatışması ve Kovid-19 salgını küresel tedarik zincirleri üzerinde büyük bir etki yarattı. Tahıl, gübre ve yakıt kıtlığı, gelişmekte olan ülkeler için büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.
Modi, "çatışmayı sona erdirmek için tüm barışçıl çabaları" desteklediklerini vurgulayarak, "Ukrayna ihtilafının en başından bu yana diplomasi ve diyalog yolunun benimsenmesi gerektiğini vurguladık" diye konuştu.
Modi, 7. Doğu Ekonomik Forumu'na ilk kez 2019'da fiziken katılma şansı bulduğunu aktararak, "O zamanlar Hindistan'ın 'Uzak Doğu Hareketi' politikasını açıklamıştık. Bunun sonucunda Hindistan'ın Uzak Doğu Rusya ile iş birliği çeşitli alanlarda arttı" dedi.
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