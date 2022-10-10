Hindistan'tan Ukrayna mesajı: Savaşa karşı çıktık, kimsenin çıkarına hizmet etmiyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:11

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Rusya-Ukrayna savaşının gündemde olduğu bir görüşme gerçekleştiren Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ortak basın toplantısında konuştu.

Jaishankar, "Ukrayna'daki çatışmaya çok açık bir şekilde karşı çıktık. Bu çatışmanın kimsenin çıkarına hizmet etmediğine inanıyoruz. Ne savaşın taraflarına ne de uluslararası topluma… Bir Küresel Güney ülkesi olarak, savaşın düşük gelirli ülkeleri ne kadar etkilediğini, yakıt, gıda ve gübre açısından karşılaştıkları zorlukları ilk elden görüyoruz" dedi.

Ülkesinin, Moskova'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesini kınayan BM hareketini destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise Jaishankar, "İhtiyat ve politika gereği, oylarımız hakkında önceden tahminde bulunmuyoruz" yanıtını verdi.

Jaishankar, Hindistan'ın Rusya ile ilişkisinin "ülkesinin çıkarlarına kesinlikle iyi hizmet ettiğini" söyledi.

Wong da basın toplantısında, "(Hindistan Başbakanı Narendra) Modi'nin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e söylediği gibi, şimdi savaş zamanı değil" ifadesini kullandı.

İki bakan, Rusya konusundaki görüş farklılıklarının, ABD ve Japonya'yı da içeren dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad"a zarar vermediği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.