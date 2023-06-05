Hint muhalif lider, Başbakan Modi'yi suçladı: Şiddet yanlısı olmak Hint değerleri değil
Hindistan'da muhalefetteki, Hindistan Ulusal Kongresi partisinin eski lideri Rahul Gandi, Başbakan Narendra Modi’yi ülkeyi bölmekle suçladı.
Hindistan'da muhalefetteki, Hindistan Ulusal Kongresi partisinin eski lideri Rahul Gandi, ABD’nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde düzenlenen Denizaşırı Hintler Kongresi’ndeki konuşmasında iktidarı eleştirerek, ABD’deki Hintleri yurda dönmeye, Hindistan anayasası ve demokrasisi için direnmeye çağırdı.
Başbakan Modi’yi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ni de (BJP) sert bir dille eleştiren Gandi, Modi yönetiminin eğitim ve işsizlik gibi önemli konuları görmezden geldiğini ve ülkeyi böldüğünü iddia etti.
Gadi, “İnsanlara kaba davranmak ve şiddet yanlısı olmak Hint değerleri değil” dedi.
Hindistan'da, başbakanın da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan Gandi, 24 Mart’ta parlamentodaki görevinden alınmıştı.
Hindistan parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kerala eyaletindeki bir seçim bölgesini ana muhalefet Kongre Partisinin (INC) bir üyesi olarak temsil eden Gandi'nin, ceza aldığı tarihten itibaren parlamentonun alt kanadındaki üyeliğinden alındığı belirtilmişti.
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