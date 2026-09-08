Hintli müzisyen gürültü tartışmasının ardından öldürüldü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, evinin önündeki gürültüye tepki gösteren müzisyen Chongtham Vikram Singh’in darbedilerek öldürülmesi ülkede tepki çekti.

Manipur eyaletinden olan 54 yaşındaki Singh, özel müzik dersleri veriyor ve müzisyen olarak çalışıyordu.

Olay, pazar gecesi saat 23.30 sıralarında Delhi’nin Kilokari bölgesinde meydana geldi.

Singh’in çöp atmak için evinden çıktığı sırada, yakındaki bir işletmede çalışan grubun apartmanının önünde yüksek ses çıkardığını fark ettiği belirtildi.

Singh’in gruptan gürültüyü azaltmalarını istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

APARTMANA KADAR KOVALADILAR

Tartışmanın büyümesinin ardından Singh’in evine dönmeye çalıştığı, ancak şüphelilerin onu apartmana kadar takip ettiği öne sürüldü.

Tanıkların aktardığına göre grup, Singh’i üçüncü kattaki koridorda yakalayarak darbetti ve ardından olay yerinden kaçtı.

Saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin apartmanın merdivenlerinden ayrıldığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Polise saldırıya ilişkin ihbarın pazartesi günü saat 01.38 sıralarında yapıldığı belirtildi.

Ağır yaralanan Singh, oğlu tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Singh, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Delhi polisi, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olayda yer aldığı öne sürülen 15 yaşındaki bir çocuğun da alıkonulduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı bildirildi.

Singh’in ölümünün ardından Kilokari bölgesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı mumlu yürüyüş düzenlendi.

Göstericiler, saldırının sorumlularının cezalandırılması ve Singh için adalet sağlanması çağrısında bulundu.

EŞİ: “İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ”

Singh’in eşi Joshna Chongtham da yaptığı açıklamada ailesinin büyük bir acı yaşadığını söyledi.

Eşinin yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda bir baba, eş, oğul ve kardeş olduğunu belirten Chongtham, soruşturmanın adil ve tarafsız biçimde yürütülmesini istedi.

Chongtham, “İntikam istemiyoruz. Adalet istiyoruz” diyerek sorumluların hukuk önünde hesap vermesi çağrısında bulundu.

Hindistan parlamentosundaki muhalefet lideri Rahul Gandhi de olayın ardından Delhi polisi ve İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi.

Gandhi, Singh’in evinin önünde gürültü yapan kişileri uyarmasının ardından öldürüldüğüne dikkat çekerek, özellikle ülkenin kuzeydoğusundan Delhi’ye gelen yurttaşların kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri sorusunun gündeme geldiğini belirtti.

Gandhi, olayın hızlı ve kapsamlı biçimde soruşturulmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istedi.