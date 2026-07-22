Hitler’in doğduğu ev karakola dönüştürüldü

Avusturya’da Adolf Hitler’in doğduğu bina, yıllar süren tartışmaların ardından polis karakolu olarak hizmet vermeye başladı.

Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında bulunan geniş ve geleneksel yapı, daha önce özel mülkiyetteydi ve engellilere hizmet veren bir yardım kuruluşu tarafından kullanılıyordu.

Avusturya hükümeti binayı 2017 yılında zorunlu satın alma yoluyla kamulaştırmış, 2019’da ise yapının yeniden düzenlenerek polis merkezine dönüştürüleceğini açıklamıştı.

Avusturya hükümeti, dönüşüm projesiyle binanın neo-Naziler için bir ziyaret ve sembol mekânı olmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Avusturya İçişleri Bakanlığının tarih birimi yöneticisi Stephan Mlczoch, binada Hitler’le ilişkilendirilebilecek unsurların kaldırılmasının amaçlandığını söyledi.

Mlczoch, “Amaç, Adolf Hitler’le herhangi bir çağrışımı önlemek ve binayı çevreleyen gizemi ortadan kaldırmaktı” dedi.

Binanın beyaz cephesine yalnızca “Polis” yazısı yerleştirildi. Kaldırımda bulunan ve Mauthausen Toplama Kampı’ndan getirilen taş ise yerinde bırakıldı.

Üzerinde Hitler’in adının bulunmadığı taşta, “Faşizm bir daha asla” ifadesi yer alıyor.

NAZİ DÖNEMİNDE MÜZE OLARAK KULLANILDI

Hitler’in 1889’da doğduğu binada yalnızca birkaç hafta yaşadığı, ailesinin kısa süre sonra buradan taşındığı belirtildi.

Nazi döneminde ise “Führer’in doğduğu ev” olarak anılan yapı, Hitler etrafında oluşturulan kişilik kültünün bir parçası haline getirilerek sanat müzesine dönüştürülmüştü.

Yerel yetkililer, binanın önünde durarak fotoğraf çeken ziyaretçilerin bulunduğunu ancak aşırı sağcı gruplarla bağlantılı olayların geçmiş yıllara kıyasla azaldığını ifade etti.

Avusturya’da Nazi selamı vermek ve Nazi sembollerini kullanmak yasak kapsamında bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKANI: HALK BÜYÜK ÖLÇÜDE KABULLENDİ

Braunau am Inn Belediye Başkanı Johannes Waidbacher, bina için hayır kurumu veya resmi bir kamu kurumu olarak kullanılması seçeneklerinin değerlendirildiğini söyledi.

Yapının bir yardım kuruluşuna verilmesinin binayı halka fazla açık hale getireceğini belirten Waidbacher, polis karakolu kararının daha uygun bulunduğunu aktardı.

Waidbacher, kasaba halkının projeyi büyük ölçüde kabullendiğini belirterek, “Kötü bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ancak umduğumuz sonucu verip vermeyeceğini zaman gösterecek” dedi.

Binanın polis karakoluna dönüştürülmesine karşı çıkanlar da bulunuyor.

Avusturya’daki Holokost mağdurları ve yakınlarını temsil eden başlıca kuruluşlardan Mauthausen Komitesi, binanın polis merkezi olarak kullanılmasının uygun olmadığını ve Hitler’in işlediği suçların daha görünür biçimde anlatılması gerektiğini savunuyor.

Komite temsilcisi Robert Eiter, Mauthausen Toplama Kampı anıtında her yıl “Bir daha asla” mesajı verildiğini hatırlatarak, Braunau’daki uygulamanın ise geçmişi unutturmaya çalıştığını öne sürdü.

Eiter, “Dünya, tarihin en büyük kitle katillerinden birinin nerede doğduğunu unutmayacak. Neo-Nazilerin Braunau’ya yaptığı ziyaretlerin sayısı da azalmayacak” ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA’NIN NAZİ GEÇMİŞİ TARTIŞILIYOR

Avusturya, uzun yıllar boyunca 1938’de Nazi Almanyası tarafından ilhak edilmesini gerekçe göstererek kendisini Nasyonal Sosyalizmin “ilk kurbanı” olarak tanımlamıştı.

Ülke yönetimi artık Avusturyalıların Nazi rejiminin işlediği suçlarda fail olarak da rol aldığını kabul ediyor. Ancak eleştirmenler, bu geçmişle yeterince açık biçimde yüzleşilmediğini savunuyor.

Yerel halk arasında da binanın geleceğine ilişkin farklı görüşler bulunuyor. Bazı bölge sakinleri yapının yardım kuruluşuna bırakılmasını tercih edeceklerini belirtirken, bazıları polis merkezine dönüştürülmesinin aşırı sağcı grupları bölgeden uzaklaştırabileceğini düşünüyor.