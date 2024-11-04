Hizbullah'ın hava kuvvetleri sorumlusu öldürüldü
İsrail ordusu, Hizbullah’ın hava kuvvetleri biriminde kritik görevler üstlenen Ali Barakat’ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah ise, İsrail’deki bazı askeri üslere ve yerleşimlere saldırı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Hizbullah’ın hava kuvvetleri biriminde kritik görevler üstlenen Ali Barakat’ın öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada “Ali Barakat, İsrail’e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamak ve gerçekleştirmek için on yılı aşkın bir süre harcayarak Hizbullah’ın hava kuvvetleri birimi için önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Ayrıca Hizbullah için seyir füzeleri ve İHA’ların geliştirilmesinde de görev almıştır” denildi.
Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, Hayfa şehri ile Meron bölgelerindeki İsrail askeri üslerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.
Ayrıca İsrail’in Ayelet HaShahar, Sha’al, Hatzor ve Dalton yerleşimlerinin roket ve füzelerle hedef alındığı aktarıldı. İsrail’den saldırılara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
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