Hizbullah’ın medya şefi Muhammed Afif öldürüldü
İsmi açıklanmayan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail’in Lübnan ’ın merkezi Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah’ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif’in öldüğünü belirtti.
İsrail Lübnan’da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah’ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile çok sayıda komutanı öldüren İsrail ordusu, bir Hizbullah üyesini daha öldürdü.
İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail’in Beyrut’un merkezindeki Ras al-Naba’a mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah’ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif’in öldüğünü belirtti.
Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.
Etiketler: #hizbullah #israil
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