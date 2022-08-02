Hizbullah'tan savaş açıklaması: İsrail'le savaş olasılığı yüzde 50

02 Ağustos 2022 Salı, 11:54

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün akşam Beyrut’ta düzenlenen bir etkinliğe katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Nasrallah, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein’in Beyrut ziyareti hakkında, "İsrail ile müzakere tarafı olmadığımızı ve bizim adımıza kimseyi müzakereci olarak atamadığımızı yineliyoruz. Müzakereler, cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor" dedi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Nasrallah, "İsrail'e karşı direnişin gelecekteki davranışı, Beyrut ve Tel Aviv arasındaki dolaylı müzakerelerin sonuçlarına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Nasrallah, İsrail ve Lübnan arasındaki ihtilaflı Kariş sahasına değinerek, "Rejimin sondaj gemisi Kariş gaz sahasına girdikten sonra, Hizbullah bazı seçenekleri gözden geçirdi ve sorunları ya Lübnan'ın yararına olumlu bir şekilde çözmeye ya da savaşa gitmeye karar verdi" diye konuştu.

'SAVAŞ OLASILIĞI YÜZDE 50'

Hasan Nasrallah, her türlü senaryoya "hazır" durumda olduklarını belirterek, "Geçen 40 yılda Hizbullah olarak aziz milletimiz için canımızı feda etmeye hazırdık ve şimdi de hazırız" dedi.

Nasrallah, "İsrail'le savaş olasılığı yüzde 50. Kariş meselesi müzakere yolu ile de çözülebilir" açıklamasında bulundu.