Hollanda’da Trump figürlü ekstazi alarmı

Hollanda’da uyuşturucu maddelerle ilgili dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Utrecht merkezli Trimbos Enstitüsü, Donald Trump’ın başı şeklinde üretilen ekstazi haplarının ciddi sağlık riski taşıdığını açıkladı.

Enstitü, ağustos ayında test merkezlerine getirilen bazı haplarda “çok yüksek” miktarda PMMA maddesi (camın kırılmaz ve hafif bir alternatifi olarak bilinen, halk arasında akrilik veya akrilik cam adıyla anılan şeffaf bir sert termoplastiktir) tespit edildiğini bildirdi.

Trimbos Enstitüsü, yayımladığı uyarıda, “Bu hapı hiçbir koşulda kullanmayın” ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar, söz konusu hapların vücut sıcaklığında tehlikeli artışa ve bunun sonucunda ölümcül sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Enstitünün paylaştığı görüntülerde hapların bir yüzünde Trump’ın başını andıran bir figür, diğer yüzünde ise “Trump” ve “NL” ifadelerinin bulunduğu görüldü.

ETKİSİ GEÇ ORTAYA ÇIKIYOR

PMMA, ekstazi haplarında yaygın olarak bulunan MDMA maddesine benzer özellikler taşıyor. Ancak uzmanlara göre PMMA’nın etkisi daha geç ortaya çıkıyor ve uyarıcı etkisi daha zayıf hissedilebiliyor.

Bu durum, kullanıcıların maddenin etkisini göstermediğini düşünerek daha fazla hap almasına ve aşırı doz riskinin artmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, hapların kullanılmasının ardından saatler içinde mide bulantısı, kalp atış hızında artış ve nöbet gibi belirtilerin görülebileceği uyarısında bulundu.

Trimbos Enstitüsü Sözcüsü Anniek Groothuis, şu ana kadar söz konusu haplarla bağlantılı herhangi bir ölüm ya da ciddi sağlık vakasının kendilerine bildirilmediğini açıkladı.

Hollanda’da ekstazi üretimi, satışı ve kullanımı yasak olmasına rağmen uyuşturucunun özellikle eğlence ortamlarında yaygınlığını koruduğu belirtiliyor.

Hollanda hükümetinin 2024 tarihli raporuna göre, 2022 yılında yaklaşık 550 bin kişi ekstazi kullandı.

DAHA ÖNCE DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Trump’ın yüzünü taşıyan ekstazi hapları ilk kez ortaya çıkmış değil.

Alman polisi 2017 yılında, Trump’ın başı şeklinde üretilmiş yaklaşık 5 bin turuncu ekstazi hapına el koymuştu.

Söz konusu hapların internette “Trump makes partying great again” sloganıyla pazarlandığı öne sürülmüştü.