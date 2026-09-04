Hollanda, neden milyarlarca dolarlık altınını ABD'den çıkardı?

Hollanda Merkez Bankası'nın (DNB) rezervlerinde yaklaşık 612,4 ton altın bulunuyor. Rezervlerin güncel değeri yaklaşık 83,8 milyar dolar seviyesinde. Hollanda bu altınları kendi topraklarının yanı sıra Londra, New York ve Ottawa'da tutuyor.

Son düzenlemeden önce Hollanda'nın altınlarının yüzde 31,3'ü New York'ta, yüzde 19,7'si Ottawa'da ve yüzde 18,1'i Londra'daydı. Transferin ardından New York'un payı yüzde 18,5'e düşerken Londra'nın payı yüzde 32,1'e yükseldi.

TOPLAM DEĞERİ 10 MİLYAR DOLAR

Operasyon yalnızca külçe altınların uçaklarla taşınması şeklinde yapılmadı.

DNB, New York'ta yaklaşık 59 ton altını satarak Londra'da yeniden altın satın aldı. Bunun yanında ABD ve Kanada'dan Hollanda'ya 27 tondan fazla külçe fiziksel olarak taşındı.

2025 sonu değerleri üzerinden hesaplandığında New York'tan yaklaşık 10,7 milyar dolarlık, Ottawa'dan ise 1 milyar doların üzerinde altın çıkarıldı.

"AĞIR KRİZLERE HAZIRLANIYORUZ"

Hollanda Merkez Bankası kararın temel gerekçesini, rezervlerin coğrafi olarak daha dengeli dağıtılması ve olası krizlere karşı hazırlığın artırılması olarak açıkladı.

DNB Başkanı Olaf Sleijpen, altın rezervlerinin gerektiğinde daha kolay kullanılabilmesini istediklerini belirterek, bu adımla ülkenin dayanıklılığını ve krizlere hazırlığını güçlendirdiklerini söyledi.

Banka ayrıca Londra'da tutulan altının kriz durumlarında daha kolay işlem görebileceğini savundu. DNB'ye göre New York ve Ottawa'daki rezervlerin olağanüstü koşullarda hızlı ve doğrudan kullanılması daha zor.

NEDEN ÖZELLİKLE ABD?

DNB, kararın belirli bir ülkeye duyulan güvensizlikten kaynaklandığını açıklamadı. Ancak ABD'den çekilen miktarın Kanada'dan çıkarılandan çok daha yüksek olması, kararın zamanlamasını tartışmaya açtı.

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, son yıllarda ülkelerin kendi altın rezervleri üzerinde fiziksel kontrolü artırma eğilimine dikkat çekiyor. ABD ile Avrupa arasında ticaret, İran savaşı ve diğer jeopolitik başlıklarda artan gerilimlerin de bu eğilimi güçlendirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Bir başka önemli faktör ise yabancı ülkelerde tutulan rezervlerin siyasi krizlerde dondurulabilmesi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaklaşık 300 milyar dolarlık Rusya Merkez Bankası varlığının dondurulması, ülkelerin yabancı merkez bankalarında tuttukları rezervlere ilişkin risk algısını değiştiren önemli bir örnek oldu.

HOLLANDA İLK DEĞİL

Altınlarını ABD'den taşıyan tek Avrupa ülkesi Hollanda değil.

Fransa Merkez Bankası, Ocak 2026'da New York Fed'de bulunan 129 ton, yaklaşık 17 milyar dolar değerindeki altını Fransa'ya taşıdı. Almanya ise 2013-2017 yılları arasında New York'tan Frankfurt'a 600 tondan fazla altın aktarmıştı.

Dolayısıyla Hollanda'nın kararı tek başına ABD'den ani bir kopuş anlamına gelmiyor. Ancak küresel jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Avrupa ülkelerinin stratejik rezervlerini kendi kontrollerine veya Londra gibi alternatif merkezlere kaydırması dikkat çekici bir eğilim oluşturuyor.