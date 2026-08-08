Hollywood yıldızı 90 kilo verdi... Görenler tanıyamıyor!

Hollywood’un usta oyuncularından John Goodman, yıllar içerisinde verdiği yaklaşık 90 kiloyla dikkat çekici bir değişim yaşadı. 'Roseanne' ve 'The Borrowers' gibi yapımlarla tanınan oyuncunun sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

'Monsters, Inc.' filminde Sulley ve 'The Jungle Book 2' filminde Baloo karakterlerini seslendiren Goodman’ın değişmeyen karakteristik sesi hâlâ kolayca tanınsa da fiziksel görünümü eski yıllarından oldukça farklı.

90 KİLO VERDİ

Goodman’ın kilo verme sürecinde Ozempic veya Mounjaro gibi son yıllarda Hollywood’da yaygınlaşan GLP-1 grubu ilaçlara başvurmadığı belirtildi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık 20 yıla yayılan değişimini beslenme düzeni, egzersiz ve yaşam tarzında yaptığı köklü değişikliklere bağlıyor.

Oyuncu David DeLuise, kısa süre önce Goodman ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak usta oyuncuyu 'efsane' olarak nitelendirdi ve çocukluğunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ancak fotoğrafın altındaki yorumlarda birçok sosyal medya kullanıcısı Goodman’ı ilk bakışta tanıyamadığını belirtti.

Bir kullanıcı, “John Goodman’ı seviyorum. Evet, çok farklı görünüyor ama eminim kendisini harika hissediyordur” yorumunu yaparken, bir başkası “Bu gerçekten John Goodman mı? Tanınmayacak halde” diye yazdı.

ALKOL BAĞIMLILIĞINI GERİDE BIRAKTI

Goodman’ın değişimindeki en önemli dönüm noktalarından biri alkolü bırakması oldu. Yaklaşık 30 yıl boyunca alkol bağımlılığıyla mücadele eden oyuncu, 2007 yılında içkiyi tamamen bıraktı.

Goodman, 2012 yılında The Guardian’a verdiği röportajda bağımlılıkla mücadelesini anlatırken durumun giderek ağırlaştığını söylemişti.

“Artık çok fazla olmaya başlamıştı. Çevremdeki herkesi etkileyen 30 yıllık bir hastalıktı ve her seferinde beni daha fazla tüketiyordu” diyen Goodman, aldığı kararı şu sözlerle anlatmıştı:

“Bu artık bir ölüm kalım meselesiydi. Durma zamanı gelmişti.”

180 KİLOYU AŞMIŞTI

Goodman’ın kilosu geçmişte yaklaşık 180 kilogramın üzerine kadar çıkmıştı.

Oyuncu daha sonra aşırı kilolu olduğu dönemi değerlendirirken, sürekli “bir sonraki öğünde ne yiyeceğini” düşünmenin yaratıcı enerjisini tükettiğini ve bu dönemi hayatının önemli bir kaybı olarak gördüğünü söylemişti.

Goodman, kilo verme sürecinde beslenme alışkanlıklarını da tamamen değiştirdi. Daha sağlıklı bir yaşam için Akdeniz tipi beslenme düzenini benimsedi.

HAFTADA 6 GÜN EGZERSİZ YAPTI

Alkolü bırakan Goodman, düzenli olarak kişisel antrenörle çalışmaya başladı ve haftanın altı günü egzersiz yaptı.

Günlük hareket miktarını da önemli ölçüde artıran oyuncu, günde yaklaşık 10 bin ila 12 bin adım atmayı hedefledi.

Goodman, 2016 yılında radyo programcısı Howard Stern’e verdiği röportajda hızlı sonuç almaya çalışmak yerine yaşam biçimini kalıcı olarak değiştirmeye odaklandığını anlatmıştı.

“Yavaş ilerledim. Sadece yaşam tarzımı değiştirmek istedim” diyen oyuncu, kilo kontrolünün kısa süreli bir diyet olmadığının altını çizerek, “Bu, hayatımın geri kalanında devam edecek bir süreç” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 90 kilo veren Goodman’ın yıllara yayılan dönüşümü, son fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla yeniden gündeme gelirken, oyuncunun değişimini gören birçok hayranı ilk bakışta onu tanımakta zorlandı.