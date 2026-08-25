Hollywood yıldızlarından Filistinli siyasetçi Mervan Bergusi için özgürlük çağrısı

Aralarında Marvel filmlerinde rol almış dünyaca ünlü oyuncuların da bulunduğu 20'den fazla sinema sanatçısı, 20 yılı aşkın süredir İsrail'de cezaevinde tutulan Filistinli siyasetçi Mervan Bergusi'nin serbest bırakılması için yürütülen "Freedom for Marwan" kampanyasına destek verdi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER "FREEDOM FOR MARWAN" KAMPANYASINDA

"freemarwannow" adlı grubun sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamaya göre destek verenler arasında Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Ian McKellen, Cate Blanchett ve Tilda Swinton gibi usta isimler yer alıyor. Daniel Brühl, Rebecca Hall, Zawe Ashton, Tatiana Maslany, May Calamawy, Emma Corrin, Kingsley Ben-Adir, Elliot Page, Brian Cox, Riz Ahmed, Hugo Weaving, Dan Stevens, Rob Delaney ve Jason Flemyng de kampanyaya imza atan diğer isimler arasında bulunuyor.

200'DEN FAZLA SANATÇIDAN ORTAK BİLDİRİ

Bergusi'nin ailesinin İngiltere'deki kuruluşlarla koordineli şekilde başlattığı kampanyaya, oyuncu, müzisyen, yazar ve yönetmenlerden oluşan 200’den fazla kültür-sanat insanı destek sundu. Yayımlanan ortak açıklamada, Bergusi'nin cezaevinde şiddet içeren kötü muameleye maruz bırakıldığı ve hukuki haklarından mahrum edildiği yönündeki iddialardan ciddi endişe duyulduğu vurgulanarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve dünya hükümetlerine serbest bırakılma konusunda aktif girişimde bulunma çağrısı yapıldı.

MERVAN BERGUSİ KİMDİR?

67 yaşındaki El Fetih'in üst düzey isimlerinden Mervan Bergusi, İkinci İntifada sırasında 2002 yılında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. 2004 yılında İsrail mahkemesi tarafından beş kez müebbet ve ek 40 yıl hapis cezasına mahkum edilen Bergusi, suçlamaları kabul etmeyerek yargılamayı yapan mahkemenin meşruiyetini tanımayı reddetmişti.