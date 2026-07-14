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Hüküm açıklandı: Reza Zarrab hakkında karar çıktı

Hüküm açıklandı: Reza Zarrab hakkında karar çıktı

14.07.2026 20:16:00
Güncellenme:
Yılmaz Polat/ABD
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Hüküm açıklandı: Reza Zarrab hakkında karar çıktı

ABD’de yaptırımları delme, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan, suçunu kabul ederek itirafçı olan Reza Zarrab hakkında hüküm açıklandı.
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ABD New York Manhattan Güney Bölge Federal Mahkeme Yargıcı Richard Berman, Reza Zarrab’ın hapis yattığı süreyi cezaya saydığını kaydetti ve fazladan bir hapis cezası açıklamadı.

Böylece Reza Zarrab hapis yatmayacak ve dava sona ermiş oldu. 

Yargıç Richard M. Berman, bugün yapılan duruşmada, Sarraf'a ceza olarak halihazırda yattığı sürenin verilmesini planladığını açıkladı. 

Savcılar, Sarraf'ın soruşturması sırasında “doğru, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yardımcı olduğunu; buna, yaptırımları delme planını kolaylaştırmak için Türkiye'deki yetkililere milyonlarca dolar rüşvet verdiğine dair tanıklık etmesinin de dahil olduğunu” belirtti.

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