Hüküm açıklandı: Reza Zarrab hakkında karar çıktı

ABD New York Manhattan Güney Bölge Federal Mahkeme Yargıcı Richard Berman, Reza Zarrab’ın hapis yattığı süreyi cezaya saydığını kaydetti ve fazladan bir hapis cezası açıklamadı.

Böylece Reza Zarrab hapis yatmayacak ve dava sona ermiş oldu.

Yargıç Richard M. Berman, bugün yapılan duruşmada, Sarraf'a ceza olarak halihazırda yattığı sürenin verilmesini planladığını açıkladı.

Savcılar, Sarraf'ın soruşturması sırasında “doğru, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yardımcı olduğunu; buna, yaptırımları delme planını kolaylaştırmak için Türkiye'deki yetkililere milyonlarca dolar rüşvet verdiğine dair tanıklık etmesinin de dahil olduğunu” belirtti.