Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor: İran iki gemiyi durdurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndan “güvenli olmayan bir güzergâh” üzerinden çıkmaya çalışan iki geminin “kazaya karıştığını” ve durdurulduğunu açıkladı. İran, enerji ve gübre taşıyan gemilerin izin alarak Tahran yönetiminin belirlediği rotayı kullanması gerektiğini savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda iki geminin durdurulduğunu, iki geminin ise uyarıların ardından aynı güzergâhta ilerlemekten vazgeçtiğini duyurdu.

Açıklamada, durdurulan gemilerin “güvenli olmayan bir rota” kullanırken “kazaya karıştığı” öne sürüldü.

Ancak olayların nasıl gerçekleştiğine ve gemilerde hasar oluşup oluşmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

SEYİR SİSTEMLERİNİ KAPATTIKLARI İDDİASI

Devrim Muhafızları, söz konusu gemilerin seyir sistemlerini devre dışı bıraktığını ve yapılan uyarıları dikkate almadığını iddia etti.

Petrol, doğal gaz veya gübre taşıyan gemilerin geçiş öncesinde İran’dan izin alması ve belirlenen deniz koridorunu kullanması gerektiği belirtildi. Açıklamada, farklı güzergâhlara giren gemilerin “kaza” riskiyle karşılaşabileceği savunuldu.

İRAN KIYISINA YAKIN ROTA DAYATMASI

Tahran yönetimi, gemilerin Umman kıyılarına yakın uluslararası geçiş hattı yerine İran kıyılarına daha yakın bir güzergâhtan ilerlemesini istiyor.

İran, haziran ayının ortasında Washington ile imzalanan mutabakatın ardından, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinde yetki sahibi olduğunu ileri sürüyor.

Dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlıyor.

İran yönetimi, belirlediği rotaya uymadığını öne sürdüğü gemilere daha önce de müdahale etmiş ve bazı gemilerin hedef alındığını açıklamıştı.