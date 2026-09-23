Hürmüz Boğazı’nda kargo gemisi vuruldu: İki mürettebat için kayıp bildirimi

UKMTO'nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, mürettebattan 2 kişinin öldüğü veya yaralandığı, geminin alev alarak kontrolsüz şekilde sürüklendiği kaydedildi.

Mürettebatın tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, henüz herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediği aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.