Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri mayına çarptı

İran'ın yarı resmî Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, konuya yakın bir kaynak Defapress haber sitesine yaptığı açıklamada, tankerin İran tarafından belirlenen seyir rotasından ayrıldıktan sonra stratejik su yolunda bulunan bir deniz mayınına çarptığını söyledi.

Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına, tankerin kimliğine veya aldığı hasarın boyutuna ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

İran yönetimi, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yalnızca Tahran'ın belirlediği deniz koridorları üzerinden yapılmasına izin verileceğini duyurmuştu.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim son haftalarda hızla tırmandı. Washington, İran'a yönelik hava saldırıları düzenlerken; Tahran ise bölgedeki çeşitli ülkelerde bulunduğunu öne sürdüğü ABD askeri tesisleri ve ekipmanlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, geçen ay İran ile imzalanan mutabakatın artık geçerli olmadığını ilan ederek Tahran'ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Bu açıklama, Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine yönelik saldırılar ile stratejik su yolundaki seyir kurallarına ilişkin yeniden başlayan anlaşmazlıkların ardından gelmişti.

SEYİR ROTALARI SORUNU

Washington, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası gemilerin serbest ve kısıtlamasız geçiş hakkını savunurken, İran ise gemilerin yalnızca kendi kıyılarına yakın ve İran makamlarının yönettiği seyir sistemi kapsamında belirlenen koridorlardan geçmesi gerektiğini savunuyor. Bu görüş ayrılığı, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonu daha da artırıyor.