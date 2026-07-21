Hürmüz Boğazı’nda savaş büyüyor: İran boğazı bırakmıyor, ABD saldırıları sürdürüyor

İran, salı günü erken saatlerde Hürmüz Boğazı’nda bir tankeri hedef aldı. Gemi mürettebatı saldırının ardından tankeri terk etmek zorunda kalırken, ABD ordusu da İran’daki askeri noktalara yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.

ABD’nin 10 gece art arda gerçekleştirdiği saldırılara rağmen Tahran yönetimi, dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin barış döneminde geçtiği Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü gevşetmedi.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar yeniden topyekûn savaşa dönüşme riski taşırken, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, arabuluculuk girişimlerinde bulunan Pakistan’a giderek temaslarda bulundu. Ancak çatışmaları sona erdirecek yeni bir anlaşmaya ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor.

Çatışmaları sona erdirmesi amacıyla geçen ay imzalanan geçici anlaşma fiilen çökerken, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği büyük ölçüde durdu.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle tarafların milyonlarca kişinin kullandığı sivil altyapıyı da hedef aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yeni güvenlik uyarısında, İran’ın ve Tahran destekli grupların ABD’nin yurt dışındaki çıkarlarını, Amerikan vatandaşlarını ve ABD ile bağlantılı noktaları hedef alabileceğini belirtti.

PETROL VE BENZİN FİYATLARI YÜKSELDİ

Bölgedeki gerilim, son haftalarda petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı salı günü 88 doların üzerine çıkarken, ABD’de benzinin galon başına ortalama fiyatı 4 dolara yükseldi.

Fiyatlardaki artış, sonbaharda yapılacak ara seçimler öncesinde Amerikalı tüketiciler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdı. ABD ordusu, Ürdün’de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden iki askerin kimliğini açıkladı. Aynı saldırılarda bir askerin de kayıp olduğu bildirildi.

Irak’ta ise düşürülen bir İran insansız hava aracının kontrollü biçimde imha edilmesi sırasında bir ABD askerinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Trump’ın salı akşamı, en az bir askerin cenazesinin getirileceği Dover Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki törene katılması planlandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’daki askeri komuta merkezlerinin, deniz unsurlarının, füze ve insansız hava aracı fırlatma noktalarının ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığını açıkladı.

Komutanlık, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’ndan serbestçe geçmeye çalışan sivil denizcilere yönelik saldırılar nedeniyle İran’ı sorumlu tutmaya hazır olduğunu bildirdi. İran devlet medyası ise Fars, Hürmüzgan, İlam, Kirman ile Sistan ve Belucistan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi, Umman açıklarındaki Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin saldırıya uğradığını ve mürettebatın gemiyi terk ettiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları, söz konusu saldırının yanı sıra pazartesi günü boğazdaki iki gemiye yönelik saldırıları da üstlendi.

ABD ordusu, gemilere İran’ın denetimindeki bölgelerden uzak durmak amacıyla Umman kıyılarına yakın rotayı kullanmaları çağrısında bulunmuştu. Deniz trafiği istihbarat kuruluşu Lloyd’s List Intelligence, pazar günü boğazdan yalnızca üç geminin geçebildiğini bildirdi.

İRAN’DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, ABD’nin bölgedeki müttefiklerini de hedef aldı. Ürdün ordusu, ülkeye yönelen beş insansız hava aracı ile üç füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD’nin 7 Temmuz’da İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatmasından bu yana yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığını, yaralıların yüzde 96’sının görevlerine döndüğünü bildirdi.

Yaralanmaların büyük bölümünün hafif beyin sarsıntılarından oluştuğunu belirten Parnell, Pentagon’un yaralı sayılarını kamuoyundan gizlediği yönündeki iddiaları reddetti.

İran destekli Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası başlattıklarını duyurdu. Husiler, geçen hafta Sana Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen ve Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttukları saldırıya karşılık olarak Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki Babülmendep Boğazı’ndan geçen gemileri hedef alacaklarını açıkladı.

Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin durması nedeniyle Suudi Arabistan, petrolünü Kızıldeniz’e ulaştıran boru hattını daha yoğun kullanmaya başladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Babülmendep Boğazı’nın açık tutulacağını ve ticari gemilere yönelik tehditlere “hızla ve kararlılıkla” karşılık verileceğini bildirdi.

PAKİSTAN’DAN DİPLOMASİ GİRİŞİMİ

Pakistan, geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Başbakan Şahbaz Şerif ve diğer yetkililerle görüşmek üzere İslamabad’a gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington’un İran ile müzakereye açık olduğunu ancak görüşmelerin “gerçek ve sonuç odaklı” olması gerektiğini söyledi.

İranlı yetkililer, ABD’nin son saldırılarında en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, 517 kişinin yaralandığını açıkladı. 28 Şubat’ta başlayan savaşta ise 17 ABD askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.