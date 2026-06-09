Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD’ye ait Apache helikopteri düştü

Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD’ye ait Apache helikopteri düştü

9.06.2026 08:47:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD’ye ait Apache helikopteri düştü

ABD ordusuna ait Apache tipi bir askeri helikopter, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. New York Times'ın haberine göre iki mürettebat sağ kurtarılırken, düşüşün nedeni henüz netlik kazanmadı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD ordusuna ait bir Apache tipi askeri helikopterin, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü bildirildi. New York Times’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, helikopterde bulunan iki mürettebat üyesi sağ olarak kurtarıldı.

Haberde, helikopterin İran ateşiyle mi düşürüldüğü, mekanik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir teknik sorun nedeniyle mi düştüğünün henüz netleşmediği belirtildi.

New York Times’a konuşan kaynaklardan biri, olayın nedenine ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

New York Times’ın aktardığına göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran’ın Hürmüz’deki deniz ablukasını kırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında Apache helikopterlerinin yanı sıra savaş uçakları ve insansız hava araçlarını da kullanıyordu.

Haberde, ABD’nin stratejik öneme sahip su yolunda küçük bot saldırılarını önlemek ve insansız hava araçlarını düşürmek amacıyla AH-64 Apache helikopterleriyle devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

New York Times, söz konusu olayın, ABD ile İran arasında şubat ayında başlayan çatışmalardan bu yana ilk Apache kaybı olabileceğini yazdı.

Haberde ayrıca İran’ın aynı süreçte 30 MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği aktarıldı.

İlgili Konular: #ABD #İran