Hürmüz’de tansiyon yeniden zirvede: İran’dan askeri müdahale uyarısı

İran devlet televizyonuna konuşan Fedevi, Hürmüz Boğazı'ndaki güney rotasını kullanan gemilerin İran donanması tarafından "herhangi bir noktada hedef alınabileceği" yönünde uyarıldığını ifade etti.

İranlı komutan, söz konusu rotadan günlük yalnızca 3-4 milyon varil petrol taşındığını ve bu miktarın savaş öncesindeki trafikle kıyaslandığında "önemsiz düzeyde" olduğunu ileri sürdü.

Fedevi ayrıca ABD'nin askeri müdahale tehditlerine de tepki gösterdi.

Washington'ın Afganistan ve Irak'ta başarısız olduğunu savunan Fedevi, ABD'nin İran karşısında da başarısız olacağını söyledi.