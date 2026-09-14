Hürmüz görüşmeleri ertelendi, Husiler saldırdı: Enerji krizi derinleşiyor

Batı Asya’daki savaş Yemen cephesinde genişlerken, İran destekli Husiler Suudi Arabistan’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Husiler, pazartesi günü Suudi Arabistan’ın Yemen sınırına yakın Hamis Muşayt kentindeki askeri hava üssüne onlarca füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattıklarını açıkladı.

Husiler; uçak hangarları, radar sistemleri, pistler ve mühimmat depolarını hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan ise saldırının yol açtığı hasara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Saldırının ardından Hamis Muşayt’ın yanı sıra daha önce Husi saldırılarının hedefi olan üç güney kentinde kısa süreli acil durum uyarıları yayımlandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma yetkilileri daha sonra dört kentteki uyarıların kaldırıldığını bildirdi.

Husiler saldırının, Suudi Arabistan’ın son günlerde Yemen’e yönelik düzenlediği yüzlerce hava saldırısına misilleme olduğunu savundu.

HUSİLER KIZILDENİZ KIYISINDA İLERLİYOR

Yemen’de uzun süredir düşük yoğunlukta devam eden çatışmalar son günlerde yeniden tırmandı.

Husiler geçen hafta Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleme kaydederek tarihi Muha limanını ve stratejik noktaları ele geçirdi.

Grup daha sonra Babulmendeb Boğazı’nın içerisinde bulunan Meyyun Adası’nın kontrolünü sağladı. “Gözyaşı Kapısı” olarak da bilinen Babulmendeb, Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan ve küresel deniz ticareti açısından kritik öneme sahip güzergâhlardan biri.

Bölgedeki askeri gerilim, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatı üzerindeki baskıyı da artırdı.

Cuma günü gerçekleşen ayrı bir saldırıda Suudi Arabistan’ın doğu-batı petrol boru hattı devre dışı kaldı. Riyad yönetimi saldırıdan İran destekli Iraklı grupları sorumlu tuttu.

Hat, Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan Suudi petrolünü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu’ya taşıdığı için küresel enerji arzı açısından kritik önem taşıyor.

Sektör kaynaklarına göre hattın kısa sürede yeniden faaliyete geçmemesi halinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4’üne denk gelen günlük 4 milyon varile kadar sevkiyat risk altına girebilir.

Hafta sonunun ardından piyasaların yeniden açılmasıyla petrol fiyatları yüzde 3’ten fazla yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı 107 doların üzerine çıkarken ABD tipi ham petrol de 100 doların üzerinde işlem gördü.

ABD’de ortalama perakende motorin fiyatının galon başına 6,23 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, Batı Asya’daki savaşın küresel ekonomi ve enflasyon üzerindeki baskısını daha da artırıyor.

HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK TOPLANTI ERTELENDİ

Gerilimin yükseldiği bir dönemde diplomasi cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Umman’ın pazartesi günü İran ile Körfez ülkelerini bir araya getirmesi planlanan Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, kararın “uzlaşmanın sağlanması amacıyla” alındığını açıkladı. İran ise toplantının Suudi Arabistan’ın talebi üzerine ertelendiğini bildirdi.

Toplantıda, savaş nedeniyle büyük ölçüde aksayan Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yeniden normalleştirilmesine yönelik görüşmelerin ele alınması bekleniyordu.

İran yönetimi ise Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi artırabilecek yeni bir açıklama yaptı.

Tahran, boğazdaki seyir kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü 77 geminin listesini yayımladı.

İran, bu gemilerin gelecekteki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya el koyma dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Savaş öncesinde dünya ham petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz’de gemi trafiği son dönemde keskin biçimde geriledi.

YEMEN CEPHESİ WASHINGTON’I ZORLUYOR

Çatışmaların Yemen’e yeniden yayılması, ABD yönetimi açısından da yeni bir ikilem oluşturdu.

Washington bir yandan Suudi Arabistan’a destek vermesi yönünde baskıyla karşı karşıya kalırken diğer yandan İran’la aylardır süren savaşın yeni bir cepheye genişlemesini istemiyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Husilere karşı doğrudan ABD askeri müdahalesi talebi şu ana kadar Washington tarafından karşılanmadı. ABD’nin bunun yerine istihbarat paylaşımı ve hedef belirleme konusunda Riyad’a destek verdiği bildirildi.

Yemen’de yeniden şiddetlenen çatışmalar sivilleri de etkiliyor.

Husilerin Kızıldeniz kıyısında ilerlemesiyle birlikte binlerce Yemenli çatışma bölgelerinden iç kesimlere kaçmaya başladı.

Babulmendeb çevresindeki askeri hareketlilik ise yalnızca Yemen ve Suudi Arabistan açısından değil, Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen küresel ticaret ve enerji sevkiyatları açısından da yeni bir risk oluşturuyor.

Hürmüz’deki kesintiler, Suudi Arabistan’ın doğu-batı boru hattının devre dışı kalması ve Husilerin Babulmendeb çevresindeki ilerleyişinin aynı döneme denk gelmesi, küresel petrol ticaretinin üç kritik güzergâhını aynı anda baskı altında bırakıyor.