Husiler askeri üssü hedef aldı: İtalyan savaş uçağı vuruldu

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan’da bulunan bir askeri hava üssüne düzenlenen saldırıda İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter jetinin vurularak imha edildiğini açıkladı.

Bakan Crosetto, bölgede görev yapan İtalyan askeri personelinden yaralanan olmadığını bildirdi.

Husiler tarafından Taif kentindeki askeri hava üssünü hedef alan saldırı silsilesinin ardından kameraların karşısına geçen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, olayın seyrini yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Genelkurmay Başkanımızla birlikte Taif’teki askeri hava üssüne yönelik saldırı dizisiyle ilgili gelişmeleri anbean takip ettim. Şans eseri askeri personelimizden etkilenen olmadı; ancak saldırılar sonucunda F-2000 (Eurofighter) tipi bir savaş uçağımız imha edildi."

Bakan Crosetto, İtalyan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan diğer araç, teçhizat ve altyapı tesislerinde herhangi bir ek hasar meydana gelmediğini de sözlerine ekledi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Saldırının ardından İtalya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri acil toplantıya çağırdı. Crosetto, kurmaylarından bölgedeki olası senaryolara ilişkin ayrıntılı bir risk değerlendirme raporu hazırlamalarını istedi.

Bakanlık, Suudi Arabistan'daki askeri misyon personelinin tam güvenliğinin sağlanması ve olası yeni operasyonel adımların değerlendirilmesi amacıyla güvenlik protokollerini en üst seviyeye çıkardı.