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Husiler, Suudi Arabistan’ı vurdu: 3 kente füze ve İHA saldırısı

Husiler, Suudi Arabistan’ı vurdu: 3 kente füze ve İHA saldırısı

15.09.2026 09:32:00
Güncellenme:
AA
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Husiler, Suudi Arabistan’ı vurdu: 3 kente füze ve İHA saldırısı

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'daki 3 kente insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 13 kişinin yaralandığını, 7 evin hasar gördüğünü açıkladı.
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıya füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü kaydetti.

Tuğgeneral Maliki, Koalisyon Güçleri'nin Husileri caydırmak ve düşmanca saldırılarıyla mücadele etmek için gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını vurguladı.

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