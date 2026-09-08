Husiler, Suudi Arabistan’ı vurdu: Onlarca kişi yaralandı, enerji tesislerinde yangın çıktı

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’nin müttefiklerinden Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırdı.

Suudi yetkililere göre ülkenin güneyindeki Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran kentlerinde sivil ve ekonomik tesisler hedef alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivilin yaralandığını açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise bazı enerji tesislerinde yangın çıktığını ve operasyonların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. İtfaiye ve acil durum ekiplerinin yangınları kontrol altına almak için bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sözcüsü Turki el-Maliki, saldırıların ardından Husilere karşı gerekli askeri önlemlerin alınacağını söyledi.

El-Maliki, koalisyonun saldırıları caydırmak ve Husilerin eylemlerine karşı koymak için gerekli operasyonel adımları atacağını belirtti.

Yemen’in kuzeyi ve ülkenin nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı bölgeleri kontrol eden Husiler, temmuz ayında Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası ilan etmelerinin ardından Kızıldeniz’de Suudi gemilerini ve çeşitli hedefleri vurmayı sürdürüyor.

İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

Saldırılar, İran’ın Basra Körfezi’ndeki enerji altyapısının ve ABD’ye ait petrol ve doğalgaz çıkarlarının hedef olabileceği yönündeki uyarılarının ardından geldi.

Tahran yönetimi ayrıca önümüzdeki günlerde Basra Körfezi’nde yeni bir “kısıtlı bölge” ilan edeceğini ve Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemiler için yeni bir deniz koridorunun haritalarını açıklayacağını duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, söz konusu bölgenin ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının başladığı noktadan Basra Körfezi’ne doğru uzanacağını söyledi.

Rızai, bölgeye giren gemilerin İran’ın yaptırım listesine alınacağını belirtti.

Rızai ayrıca İran’ın ABD savaş gemileri ve askeri üslerine karşı operasyonel yaklaşımının değiştiğini açıkladı.

İran medyası, yeni geliştirilen Kasım Basir balistik füzesinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ABD savaş gemilerine doğru fırlatıldığını öne sürdü. ABD ordusu ise savaş gemilerinin füze saldırılarından kaçındığını ve herhangi bir isabet yaşanmadığını bildirdi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim, küresel petrol ve doğalgaz arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Çatışmalar öncesinde dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyordu. İran’ın boğazdaki gemi trafiğini sınırlaması ve Kızıldeniz’deki taşımacılıkta yaşanan aksaklıklar, enerji piyasalarındaki baskıyı artırdı.

Son gelişmelerin ardından petrol fiyatları altı haftadan uzun sürenin en yüksek seviyelerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile savaşın sona ermesi halinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a karşı savaşı kazanması durumunda benzin fiyatlarının önce galon başına 3 dolara, ardından 2 doların altına gerileyeceğini ileri sürdü.

Trump ayrıca İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini yineledi.