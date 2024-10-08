Husilerden İsrail'e balistik füze ve İHA saldırısı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat ve orta kesimlerdeki Yafa kentini iki balistik füze ve birçok İHA'yla hedef aldığını duyurdu.

Husilerden İsrail'e balistik füze ve İHA saldırısı
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:21

Husileri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin işgal altındaki Yafa kentinde iki İsrail askeri hedefini, Filistin- 2 ve Zulfikar füzeleriyle vurduğunu ve "operasyonun başarıyla sonuçlandığını" ifade etti.

Daha önce Eylat kentine bağlı Um Raşraş bölgesine Yafa ve Samad 4 türü İHA'larla saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, orta kesimlerdeki Yafa'ya da İHA'larla benzeri saldırılar gerçekleştirdiklerini paylaştı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda İHA'ların bir kısmının hedeflerini başarıyla vurduğunu dile getirdi.


Etiketler: #Husiler #yemen

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