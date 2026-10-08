Husilerden Suudi Arabistan'da iki havalimanına saldırı: 3 ölü, 36 yaralı

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar, bölgedeki havalimanlarını da hedef alan saldırılarla yeni bir boyut kazandı.

Suudi Arabistan'ın sivil havacılık yetkilileri, 7 Ekim Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile ülkenin güneyindeki Abha Havalimanı'na saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililere göre, Riyad'daki saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Abha Havalimanı'ndaki tesisleri hedef alan saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Saldırılardan birinin 6 Ekim Salı, diğerinin ise 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştiği belirtilirken hangi havalimanının hangi gün hedef alındığı açıklanmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 80'DEN FAZLA NOKTAYA MİSİLLEME

Saldırıların ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Husilere karşı misilleme yapılacağını duyurdu.

Koalisyondan yapılan açıklamada, saldırıların "cezasız kalmayacağı" belirtilerek Yemen'in Saada, Hudeyde, Cevf ve Marib vilayetlerinde 80'den fazla Husi askeri noktasının vurulduğu bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ayrıca Riyad'ın kuzeyinde Husilere ait bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Füzenin fırlatıldığı platformun Husi kontrolündeki başkent Sana'da tespit edilmeye çalışıldığı ve hedef alınacağı belirtildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı birden fazla İHA ile hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin saldırıları yalnızca Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı.

Yemen Ulaştırma Bakanlığı, Husilerin 7 Ekim'de Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeler ve patlayıcı yüklü İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Kahire'den gelen bir yolcu uçağının inişine dakikalar kala füzelerden biri havalimanının pistinin yakınına düştü.

Aden Havalimanı, Yemen'de Husi kontrolü dışında bulunan bölgelerin uluslararası ulaşımında önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

BABULMENDEP BOĞAZI'NDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Yemen'deki çatışmalar son günlerde küresel deniz ticareti açısından stratejik öneme sahip Babulmendep Boğazı çevresinde yoğunlaştı.

ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretin kısıtlanması, Babulmendep Boğazı'nın enerji sevkiyatındaki önemini daha da artırdı.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, Husilerin eylül ayında ele geçirdiği stratejik bölgeleri geri almak amacıyla hafta başında karşı saldırı başlattı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle yürütülen operasyonlarda, boğaz yakınındaki bölgeler ile Moha kenti çevresindeki Husi mevzileri hedef alındı.

Yemenli askeri kaynaklar, çatışmaların özellikle Babulmendep Boğazı'na hâkim Zubab ilçesi çevresinde sürdüğünü bildirdi.

Hükümet güçlerinin kıyı kesiminin doğusundaki stratejik tepelerde ilerlemeye çalıştığı belirtilirken sahadaki kazanımların kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Yemen hükümeti, pazartesi günü Moha'ya ulaşıldığını duyurmuştu. Ancak sahadaki askeri yetkililer ve analistler, bu açıklamanın erken yapıldığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK İDDİASI

Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Suudi Arabistan'ın Husilere karşı uluslararası destek arayışlarını artırdığı bildirildi.

Reuters'a konuşan iki yetkili, Türkiye'nin yeni oluşturulan ittifak kapsamında Suudi Arabistan'a ağırlıklı olarak savunma ve teknik destek sağlayacağını aktardı.

Türkiye ve Pakistan'ın, Suudi Arabistan ile oluşturdukları ittifak çerçevesinde ortak savunma yükümlülüklerini hayata geçirme konusunda taahhütte bulundukları belirtildi.

Türkiye'nin desteğinin büyük ölçüde savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve teknik alanlara odaklanacağı ifade edildi.

YEMEN'DE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Yeniden şiddetlenen çatışmalar, yaklaşık 12 yıldır iç savaşın etkisi altında bulunan Yemen'deki insani krizi daha da ağırlaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), son çatışmaların başlamasından bu yana ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısının 200 bini aştığını açıkladı.

IOM Genel Direktörü Amy Pope, sivillerin güvenli bölge bulmakta zorlandığını belirterek artan gıda ve barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için uluslararası topluma finansman çağrısında bulundu.

Çatışmanın tarafları, yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürerken can kayıplarına ilişkin ayrıntılı ve bağımsız olarak doğrulanmış veriler paylaşılmadı.

BM verilerine göre, Yemen'in bazı bölgelerinde her dört aileden üçü gıda sıkıntısı yaşıyor.

YEMEN'DEKİ SAVAŞ NASIL BAŞLADI?

Yemen'in kuzeyinde geniş bölgeleri kontrol eden Husiler, 2014 yılında başkent Sana'yı ele geçirdi.

Bunun üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, İran'ın Yemen'deki etkisinin artmasından ve sınır güvenliğinin tehlikeye girmesinden duyduğu endişeyle 2015 yılında çatışmalara müdahil oldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, İran'ı Husilere silah, eğitim ve finansman desteği sağlamakla suçluyor.

Husiler ise İran'ın bölgedeki vekil güçlerinden biri oldukları iddiasını reddederek kendi silahlarını geliştirdiklerini savunuyor. Tahran yönetimi de söz konusu suçlamaları kabul etmiyor.

ABD ile İran arasındaki savaşın bölgesel etkileriyle yeniden şiddetlenen Yemen'deki çatışmalar, hem ülkenin insani koşullarını ağırlaştırıyor hem de Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen uluslararası deniz ticaretine yönelik riskleri artırıyor.