Icardı ve Wanda Nara ilişkisinde adı geçen model Guendalina Rodríguez kim?
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer tescil döneminin kapanmasına saatler kala kadrosuna kattığı yıldız isim Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile olan evliliğini sarsan gelişmeler devam ediyor. Peki, Icardı ve Wanda Nara ilişkisinde adı geçen model Guendalina Rodríguez kim?
Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mauro Icardi, geldiği günden bu yana magazin gündeminden düşmüyor.
Dün, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için Arjantin'e gittiği ortaya çıkmıştı. Wanda Nara'nın Icardi'yi eve almadığı iddia edilirken, Icardi'yle ismi geçen trans model Guendalina Rodríguez de merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...
GUENDALİNA RODRÍGUEZ KİM?
Sosyal medyada Icardi ile olan mesajlarını paylaşan Guendalina Rodríguez, İtalyan asıllı 27 yaşında trans modeldir. Guendalina'nın Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği mesajların ekran görüntüsünde Türkiye'de kalmasıyla ilgili konuşan Icardı, ayrıca modelin kendisiyle çevrimiçi sohbet edip edemeyeceğini soruyor. Genç model sosyal medya hesabından “Ayrıca sık sık birbirimizle yakınız. Icardi, kadın olsaydım her şeyin farklı olacağını bile söyledi.” şeklinde açıklama da yaptı.
'Daha önceki tweetlerimi Wanda beni tehdit ettiği için sildim ama artık susmayacağım' diyen Guendalina, 2019 yılından beri İcardi ile birlikteyiz açıklamasıyla dünya basınının gündemine oturdu.
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