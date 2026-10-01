İki asır sonra ilk kadın idam mahkumuydu... Zehirli iğneden sağ kurtuldu!

Cezaevi yetkililerinin açıklamasına göre, böylece Tennessee’nin yaklaşık iki yüzyıl sonra ilk kez bir kadını idam etme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

50 yaşındaki Pike’ın olayın ardından sağlık durumunun ne olduğu hemen açıklanmadı. Nashville’deki Riverbend hapishanesinden bir sağlık kuruluşuna götürülen Pike konusunda hem avukatlarının hem de eyalet yönetiminin bundan sonra hangi hukuki adımları atacağı da henüz netlik kazanmadı.

İKİ DOZA RAĞMEN...

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran idam girişiminde eyaletin yasal prosedürünün eksiksiz uygulandığını savundu.

Kurum açıklamasında, “Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, Başsavcılık tarafından onaylanmış, eyaletin yasal ve yerleşik infaz protokolünün her aşamasını uyguladı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, protokolde kullanılan zehirli iğne kimyasalının geçmişte sürekli olarak etkili olduğu belirtilirken, mevcut prosedürün gerçekleştirilen işlemlerin ötesinde ek müdahaleye izin vermediği kaydedildi. Pike’ın cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna nakledildiği bildirildi.

İnfaz girişimine tanıklık eden gazeteciler ise Pike’ın horlama benzeri sesler çıkardığını, yüksek sesle nefes verdiğini, nefes almakta zorlandığını ve kolundaki rahatsızlıktan şikâyet ettiğini aktardı. Bazı anlarda infaz odasının perdesi kapatıldığı için gazeteciler içeride yaşananları göremedi ve yalnızca sesleri duyabildi.

Din görevlilerinin iki kez infaz odasına çağrıldığı, daha sonra cezaevine bir ambulans geldiği ve Pike’ın buradan götürüldüğü bildirildi.

AVUKATLARDAN YENİ BAŞVURU

Pike’ın avukatları, infaz işlemi devam ederken federal mahkemeye acil başvuruda bulunarak işlemin durdurulmasını istedi.

NBC News’in aktardığı mahkeme başvurusunda tanıkların, iki şırıngadaki zehirli kimyasalların da Pike’a enjekte edildiğini ancak Pike’ın hâlâ hayatta olduğunu ve horladığını söylediği belirtildi.

Pike’ın af talebini pazartesi günü reddeden Tennessee Valisi Bill Lee, başarısız infaz girişiminin ardından eyalette yılın geri kalanındaki bütün idamları askıya aldı. Nashville Tennessean’a göre Lee ayrıca Pike’ın infaz girişiminin bağımsız bir kuruluş tarafından kapsamlı biçimde incelenmesini istedi.

Bu, Tennessee’de 2026 yılında başarısızlıkla sonuçlanan ikinci idam girişimi oldu. Mayıs ayında cezaevi görevlileri, cinayetten hüküm giymiş bir mahkûmun damarına zehirli iğne için uygun erişim sağlayamayınca infazdan vazgeçmişti.

NEDEN İDAM EDİLMEK İSTENİYOR?

Pike, Ocak 1995’te 18 yaşındaydı. O dönem 17 yaşındaki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ve üçüncü bir kişiyle birlikte, Knoxville’deki Job Corps mesleki eğitim merkezinden sınıf arkadaşları olan Slemmer’ı ormanlık bir alana götürdüler. Slemmer burada işkence edilerek öldürüldü.

Cinayet, vahşeti nedeniyle dönemin Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Failler kurbanın göğsüne pentagram şekli kazımış ve kafatasından bir parçayı yanlarında götürmüştü.

Pike ve Shipp cinayeti itiraf etti ve her ikisi de birinci derece cinayetten mahkûm edildi. Slemmer’ın annesi May Martinez ise Pike’ın idam edilmesini desteklediğini kamuoyuna açıkladı.

Avukatları çocukluk dönemindeki ağır travmaları gündeme getirdi

Pike’ın avukatları, Tennessee Valisi’ne sundukları 226 sayfalık af başvurusunda, ölüm cezasının şartlı tahliye imkânı bulunmayan müebbet hapse çevrilmesini talep etmişti.

Başvuruda Pike’ın çocukluğunda şiddet, ihmal ve cinsel istismara maruz kaldığı; 11 ve 17 yaşlarında iki kez tecavüze uğradığı belirtildi. Avukatlar ayrıca Pike’a cezaevinde bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu tanıları konulduğunu aktardı.

Savunma ayrıca Pike’ın annesinin hamileliği sırasında yoğun alkol kullandığına ilişkin bulgular bulunduğunu ve bunun Pike’ın beyin gelişimini etkileyerek gençlik döneminde dürtülerini kontrol etmekte güçlük yaşamasına katkıda bulunduğunu ileri sürdü.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu kayıtlarına göre Pike, cezaevinde başka bir mahkûma saldırması nedeniyle Ağustos 2001’de ayrıca birinci derece cinayete teşebbüsten mahkûm edildi.