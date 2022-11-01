İki ülke, Kızıldeniz'de tatbikata başladı: Deniz ve hava unsurları katılıyor

01 Kasım 2022 Salı, 09:01

Mısır ordusu, iki ülke savunma güçlerinin hazırlığını artırmak amacıyla Ürdün ile ortak bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

Mısır Askeri Sözcüsü Garib Abdulhafiz, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, Akabe 7 adı verilen tatbikatların 9 Kasım'a dek süreceğini belirtti.

Tatbikatın Kızıldeniz operasyonlar alanı ve güney askeri bölgede gerçekleştirileceğini aktaran Abdulhafiz, askeri eğitimlere her iki ülkeden deniz ve kara kuvvetleri unsurların yanı sıra özel kuvvetlerin katılacağını kaydetti.

Abdulhafiz, tatbikatın ilk aşamasından teorik eğitimler verileceğini ve iki ülke arasındaki anlayış ve birliğinin sağlanmasının, savaş tecrübelerinin tanınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, iki ülke arasında ortak askeri tatbikat zincirinin cumartesi günü başladığı belirtilirken, tatbikatla ordunun savaş kabiliyeti ve hazırlığının artırılması, katılan silahlı kuvvetler arasındaki koordinasyonu yükseltmek ve iki taraf arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmenin hedeflendiği vurgulandı.