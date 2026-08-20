İlk kez doğruladı… İsrail ordusu, 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın öldürüldüğü araca ateş açıldığını kabul etti

BBC’nin haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 2024’te Gazze’de 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın öldürülmesiyle ilgili askeri polis bünyesinde cezai soruşturma başlatılacağını duyurdu. İsrail ordusu, daha önce bölgede askerlerinin bulunmadığını savunurken, son açıklamasında askerlerin Hind ve ailesinin bulunduğu araca ateş açtığını kabul etti.

Hind Rajab, 29 Ocak 2024’te Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Tel el-Heva bölgesinde ailesiyle birlikte seyahat ettiği araçta İsrail ateşine maruz kaldı. Araçtaki altı aile üyesi hayatını kaybederken, Hind saldırıdan sağ kurtuldu.

SAATLERCE YARDIM BEKLEDİ

Saldırının ardından Hind, Filistin Kızılayı’na telefonla ulaşarak yardım istedi. Kızılay görevlisi Rana Fakih, saatler boyunca telefonda Hind ile konuştu.

Hind, görüşme sırasında İsrail tanklarının aracın önünde olduğunu ve kendisini korkuttuğunu anlattı. Kızılay ekipleri ise İsrail ordusundan ambulansın bölgeye ulaşabilmesi için izin istedi.

Yaklaşık üç saat sonra ambulansın bölgeye ilerlemesine izin verildi. Yusuf el-Zeyno ve Ahmed el-Madhun isimli iki sağlık çalışanı Hind’i kurtarmak üzere bölgeye gönderildi.

Ancak ekip, Hind’in bulunduğu noktaya yaklaşırken İsrail güçleri tarafından kontrol edilmek üzere olduklarını bildirdi. Bu görüşmenin ardından hem sağlık çalışanlarıyla hem de Hind’le iletişim kesildi.

Filistin Kızılayı, iki sağlık çalışanının ambulansın İsrail güçleri tarafından vurulması sonucu öldürüldüğünü açıkladı. Hind’in cansız bedeni ise günler sonra, ailesinin diğer üyeleriyle birlikte bulundu.

İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI DEĞİŞTİ

IDF, Hind’in öldürülmesinin ardından ilk açıklamalarında bölgede İsrail askerlerinin bulunmadığını belirtmişti. Ancak daha sonra Gazze’deki çeşitli mahallelerde, Tel el-Heva dahil olmak üzere, İsrail güçlerinin operasyonlar düzenlediğini kabul etti.

Son açıklamasında ise İsrail ordusu, askerlerin Hind ve ailesinin bulunduğu araca ateş açtığını doğruladı. IDF, ateş açılmasının, bölge sakinlerine yönelik daha önce yayımlanan tahliye duyurusundaki hareket talimatlarına aykırı olduğu iddiasını da öne sürdü.

Ordu, Hind, ailesi ve iki sağlık çalışanının ölümüne ilişkin olayın askeri polis tarafından soruşturulacağını bildirdi.

Hind’in öldürülmesi uluslararası kamuoyunda geniş tepki yaratmış, Filistin Kızılayı ise ambulans ekibinin İsrail ordusuyla önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen hedef alındığını açıklamıştı.

15 FİLİSTİNLİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE DE SORUŞTURMA

IDF, aynı açıklamada Mart 2025’te Gazze’nin Refah kentindeki Tel es-Sultan bölgesinde 15 Filistinlinin öldürülmesiyle ilgili de cezai soruşturma başlatılacağını duyurdu.

İsrail güçleri, 23 Mart 2025’te acil müdahale için bölgeye giden ambulanslara, bir itfaiye aracına ve üzerinde Birleşmiş Milletler işareti bulunan bir araca ateş açmıştı. Öldürülen kişilerin cenazeleri yaklaşık bir hafta sonra, araçların yanında bulunan sığ mezarlarda bulunmuştu.

İsrail ordusu başlangıçta araçların karanlıkta farları ve acil durum ışıkları kapalı şekilde ilerlediğini ve bu nedenle "şüpheli araçlara" ateş açıldığını savunmuştu. Ancak ölen sağlık çalışanlarından Rifaat Radvân’ın telefonunda bulunan görüntülerde konvoyun acil durum ışıklarını kullandığının ortaya çıkmasının ardından IDF, ilk açıklamasının "hatalı" olduğunu kabul etmişti.

IDF, yeni açıklamasında söz konusu olayda kullanılan ateşin "cezai kötü davranış şüphesi" oluşturduğunu belirterek soruşturma başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

GAZZE’DEKİ ÖLÜMLER İÇİN İLK KAPSAMLI IDF RAPORU OLDU

İsrail ordusu ayrıca Gazze’de 2024’te öldürülen World Central Kitchen çalışanları ile iki ayrı olayda hayatını kaybeden Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanları hakkında cezai soruşturma açılması için yeterli gerekçe bulunmadığı sonucuna vardı.

World Central Kitchen, yedi çalışanının ölümüne ilişkin İsrail askeri savcılığının değerlendirmesini sert biçimde eleştirerek bağımsız soruşturma talep etti.

BBC’ye göre bu rapor, 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşı sonrasında İsrail ordusunun olası savaş suçları iddialarına ilişkin yayımladığı ilk kapsamlı rapor niteliği taşıyor.

Hind Rajab’ın öldürülmesi, Birleşmiş Milletler tarafından da soruşturmalara konu edilmiş ve BM soruşturma komisyonu olayla ilgili İsrail’e yönelik savaş suçu suçlamalarını gündeme getirmişti. İsrail ise bu suçlamaları reddediyor.

Brüksel merkezli Hind Rajab Vakfı ise İsrail ordusunun soruşturma kararına güvenmediğini açıkladı. Vakıf, İsrail'in kendi askerleri hakkında yürüttüğü soruşturmaların bağımsız ve güvenilir bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmadığını savundu.

İsrail’deki insan hakları örgütü Yesh Din de askerler hakkında yapılan çok sayıdaki şikâyete rağmen soruşturmaların nadiren iddianameyle sonuçlandığını, mahkûmiyet durumunda ise verilen cezaların çoğunlukla olayların ağırlığıyla orantısız biçimde düşük kaldığını belirtiyor.